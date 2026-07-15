Splątane losy. Yasemin i Burak poznają się w szpitalu. Zobacz, co wydarzy się w 1. odcinku - ZDJĘCIA

„Splątane losy” odcinek 1. Premiera 15 lipca 2026 r. na antenie TVP1

Początek miłosnej historii Yasemin i Buraka będzie miał miejsce już w pierwszym epizodzie produkcji „Splątane losy”. Ta namiętność przyniesie głównym bohaterom mnóstwo bólu i problemów. Zakochani nie będą zdawać sobie sprawy z silnych więzi, które łączą ich bliskich. Yasemin to młoda pielęgniarka, będąca jednocześnie wnuczką zamożnej Munevver Ketenci i starszą siostrą pięcioletniej Mine, którą zdecyduje się zostawić pod domem babci. Burak z kolei to utalentowany lekarz odbywający staż. Jest on synem Halila i Ayfer, a samą Munevver traktuje jak własną babcię.

Zdesperowana Yasemin w 1. odcinku „Splątanych losów” zostawi małą Mine pod domem babci

Gwałtowne uczucie, które wybuchnie pomiędzy Yasemin a Burakiem w premierowym odcinku „Panny młodej”, kompletnie ich zaskoczy. Będzie to szczególny wstrząs dla dziewczyny, która dopiero co rozpoczęła pielęgniarskie praktyki w placówce medycznej. Zmuszona przez los podejmie dramatyczną decyzję o pozostawieniu swojej młodszej siostry pod drzwiami rezydencji babci, której wcześniej nie znały. Ten czyn będzie ją stale męczyć, a w głowie wciąż będą kłębić się wątpliwości dotyczące słuszności tego kroku.

W pierwszym odcinku nowej telenoweli Yasemin uzna, że nie ma innego wyjścia. Odda pięciolatkę pod opiekę starszej kobiety, ponieważ sama nie jest w stanie zapewnić jej odpowiedniej opieki. Sytuację komplikuje fakt, że musi zajmować się ciężko chorą matką, Pakize, która dochodzi do siebie po udarze. Do pierwszego spotkania z Burakiem dojdzie przypadkiem w szpitalnym korytarzu. Stażysta błyskawicznie zapała uczuciem do praktykantki i zacznie wypytywać o nią personel. Nie będzie miał przy tym bladego pojęcia o jej powiązaniach z domem Munevver.

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Munevver odkryje prawdę w 1. odcinku „Splątanych losów”? Naszyjnik Mine wzbudzi podejrzenia

Wczesnym rankiem pod okazałą willą pani Munevver pojawi się przerażona, pięcioletnia Mine. Zostawi ją tam starsza siostra. Kiedy właścicielka rezydencji zauważy na szyi dziewczynki charakterystyczną, niebieską zawieszkę z literą „P”, emocje wezmą górę i kobieta zemdleje. Z pomocą natychmiast rzucą się jej asystent Halil oraz jego syn, Burak.

Halil i Burak rozpoczną poszukiwania prawdy w 1. odcinku „Splątanych losów”

Rozpoznanie wisiorka wywoła u Munevver lawinę wspomnień o córce, z którą dawno straciła kontakt. Gdy tylko odzyska świadomość, odszuka starą fotografię Pakize. Zacznie zastanawiać się, czy porzucona dziewczynka jest jej wnuczką. Poczuje silną potrzebę odnalezienia córki i wyjaśnienia tajemnic z przeszłości. Z obawy przed ewentualnym oszustwem, zleci Halilowi zbadanie całej sytuacji i dowiedzenie się, kim naprawdę jest pięciolatka.

Z rozmów przeprowadzonych z Mine wyniknie, że matka dziewczynki jest poważnie chora, a to starsza siostra przyprowadziła ją pod rezydencję, zapewniając, że kiedyś po nią wróci. Halil wspólnie z Munevver zdecydują się nie angażować w sprawę policji. Zamiast tego zorganizują dyskretne testy DNA, by upewnić się co do pokrewieństwa pięciolatki z rodem Ketenci.

Kto wystąpi w „Splątanych losach”? Obsada i bohaterowie nowej produkcji

Yasemin - Kayra Zabci,

Burak - Emir Gulsever,

Munevver - Nilgun Kasapbasoglu,

Mine - Hazal Guzel,

Pakize - Oznur Kula,

Suzan - Nesrin Yildirim,

Halil - Serif Bozkurt,

Ayfer - Yesim Ceylan,

Kerem - Dogac Gozudeli,

Meltem - Zelal Barlas.

Ile potrwa emisja „Splątanych losów” w TVP? Liczba odcinków nowej telenoweli

Turecka produkcja „Splątane losy” składa się ze 165 epizodów. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na kanale TVP1. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 15 lipca 2026 roku, a finał zaplanowano na 2027 rok.