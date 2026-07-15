Panna młoda, odcinek 151: Awantura w rezydencji! Derya weźmie sprawy w swoje ręce - ZDJĘCIA

Derya nie wytrzymuje w 151 odcinku serialu "Panna młoda". Awantura w domu Develioglu

W 151 odcinku serialu "Panna młoda" widzowie zobaczą wyjątkowo ostre starcie. Derya, nie mogąc znieść kolejnych podłości ze strony przebiegłej Beyzy, postanawia wkroczyć do akcji. Bratowa Hancer ignoruje niechęć służby i zjawia się w rezydencji Develioglu bez zaproszenia, domagając się spotkania z Mukadder. Pomimo prób zatrzymania jej przez Gulsum, która stanowczo przypomina, że Derya nie jest mile widziana, ta nie ustępuje i wymusza wejście.

Beyza prowokuje Deryę. Mocne oskarżenia w 151 odcinku "Panny młodej"

Niespodziewana wizyta Deryi w 151 odcinku "Panny młodej" wzbudza konsternację, ale Mukadder zaskakująco łagodnie przyjmuje gościa, zapraszając ją na kawę w salonie. Sytuacja błyskawicznie eskaluje, gdy pojawia się wściekła Beyza. Żona Cihana z oburzeniem pyta teściową, jakim cudem gości u siebie taką osobę.

— Co się stało? Skończyły ci się pieniądze? Dlatego tu przylazłaś? Przychodzisz tylko wtedy, kiedy chcesz coś wyżebrać!

Derya błyskawicznie odpowiada na oskarżenia, odradzając Beyzie wtrącanie się do jej rozmowy z Mukadder. Żona Cihana jednak nie odpuszcza, złośliwie komentując rzekome braki finansowe Deryi i wieszcząc, że od teraz będzie musiała sprzątać cudze domy.

Derya stawia twarde warunki. Groźby wobec Beyzy w 151 odcinku "Panny młodej"

Tego dla Deryi w 151 odcinku "Panny młodej" jest za wiele. Podchodzi do prowokatorki na wyciągnięcie ręki i stanowczo grozi jej konsekwencjami za obrażanie Hancer.

— Słuchaj mnie uważnie. Ja nie jestem taka cierpliwa jak Hancer. Przed tobą stoi szalona Derya. I jeśli jeszcze raz otworzysz usta przeciwko mojej szwagierce, każę ci połknąć każde jedno słowo.

— Jeśli Hancer nie zostawi mojego męża w spokoju, będzie miała ze mną do czynienia!

W odpowiedzi Derya wyśmiewa Beyzę, bez ogródek stwierdzając, że problemem nie jest Hancer, a brak zainteresowania Cihana własną żoną.

Derya szarpie Beyzę za włosy w 151 odcinku "Panny młodej". Rękoczyny w rezydencji

Te słowa doprowadzają Beyzę do białej gorączki w 151 odcinku "Panny młodej". Z furią łapie Deryę i każe jej wynosić się z domu. To jednak fatalny krok. Bratowa Hancer błyskawicznie reaguje agresją: łapie ciężarną za włosy i brutalnie popycha ją na kanapę.

— Wyrwę ci wszystkie kudły, wiedźmo!

— Puść mnie! Ciociu, pomóż mi!

— Nie puszczę! Najpierw nauczę cię szacunku!

Zdesperowana Beyza błaga Mukadder o ratunek, lecz seniorka pozostaje obojętna na szarpaninę. Jedynie Gulsum próbuje interweniować, ale otrzymuje od Deryi potężny policzek i ostrzeżenie, by się nie wtrącała. Całe zajście kończy chłodna uwaga Mukadder, która stwierdza, że Beyza nie powinna była zadzierać z kimś silniejszym.