Atak na księdza w Choszcznie. 28-latek odpowie przed sądem

Agresywne zachowanie pod choszczeńskim kościołem

Do zdarzenia doszło 15 lipca 2026 roku, gdy do jednego z księży podszedł mężczyzna znajdujący się w stanie silnego upojenia alkoholowego. 28-latek bez żadnego powodu uderzył duchownego w głowę. W obronie zaatakowanego stanął kościelny, który natychmiast stał się kolejnym celem napastnika. Mężczyzna został powalony na ziemię, a sprawca zadał mu kilka ciosów ręką. Gdy 28-latek wstał, kopnął leżącego na ziemi pracownika kościoła w okolicę głowy.

Zarzuty i dozór policyjny dla 28-latka

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie zatrzymali podejrzanego i doprowadzili go do jednostki policji. Podczas czynności procesowych sprawca przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji prokurator z Prokuratury Rejonowej w Choszcznie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy. 28-latek został objęty dozorem policji, a także otrzymał zakazy zbliżania się do pokrzywdzonych oraz kontaktowania się z nimi.

Źródło: Policja.pl