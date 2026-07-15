Natalia z "Barw szczęścia" zaczyna wszystko od nowa. Zmiany w pracy i nowy mężczyzna w jej życiu

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-07-15 14:44

Najbliższy sezon "Barw szczęścia" przyniesie Natalii (Maria Dejmek) mnóstwo życiowych rewolucji. Po bolesnym zakończeniu związku z Cezarym (Marcel Opaliński) prawniczka będzie musiała zorganizować swoją codzienność na nowo. Zmiany obejmą zarówno sferę prywatną, jak i zawodową. Zwoleńska stanie przed wyzwaniami związanymi z domem i kancelarią, a na jej drodze pojawi się interesujący mężczyzna. Co dokładnie czeka bohaterkę po wakacyjnej przerwie?

Zamyślona Natalia Zwoleńska z Barw szczęścia w żółtej bluzce. O jej nowych wyzwaniach przeczytasz na Eska.
Autor: Artrama/ Materiały prasowe Barwy szczęścia odc. 3307. Natalia (Maria Dejmek)

Natalia z "Barw szczęścia" po rozstaniu z Cezarym szuka stabilizacji w nowym sezonie

Po trudnych doświadczeniach życiowych głównym celem Natalii będzie odzyskanie wewnętrznej równowagi i zapewnienie stabilnego życia sobie oraz córce, Lei (Lena Sobota). Bolesne zakończenie relacji z Cezarym wymusi na prawniczce konieczność poukładania codziennych spraw na nowo. Istotną kwestią w nadchodzących odcinkach "Barw szczęścia" okaże się znalezienie odpowiedniego miejsca zamieszkania. Bohaterce bardzo zależy, aby jej pociecha nie musiała zmieniać otoczenia i przenosić się między wynajmowanymi mieszkaniami. Priorytetem będzie dla niej stworzenie bezpiecznego azylu dla dziecka. Z pomocą przyjdzie Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska), która nie pozwoli córce mierzyć się z trudnościami w pojedynkę. Kobieta zaoferuje wsparcie, przekonując, że w takich sytuacjach kluczowa jest obecność najbliższych.

Kancelaria Natalii z "Barw szczęścia" - czy Malwina powróci do zespołu?

Przewartościowaniu ulegnie również sfera zawodowa Zwoleńskiej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jej kancelaria prawnicza powróci do dawnego, sprawdzonego składu osobowego. Zdjęcia z planu najnowszego sezonu sugerują spotkanie w gronie: Natalii, Klemensa (Sebastian Perdek), Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz) oraz Malwiny (Joanna Gleń). Taka konfiguracja personalna budzi skojarzenia z okresem, kiedy Brodzińska była częścią prawniczego zespołu.

Warto przypomnieć, że Malwina zrezygnowała z posady, aby wesprzeć Hermana (Maciej Raniszewski) w prowadzeniu "Centrum Ruchu". Ich wspólne przedsięwzięcie od samego początku natrafiało jednak na przeszkody, głównie z powodu znikomego zainteresowania ze strony klientów. Czy te biznesowe niepowodzenia skłonią kobietę do powrotu pod skrzydła Natalii? Choć oficjalnego potwierdzenia brakuje, wiele poszlak wskazuje na zbliżające się przetasowania w biurze głównej bohaterki.

Kim jest Michał z "Barw szczęścia"? Nowy partner u boku Natalii

Największą niespodzianką w prywatnym życiu Natalii będzie najprawdopodobniej nowa znajomość. W jej otoczeniu, po zakończeniu relacji z Cezarym, pojawi się Michał (Gamou Fall). Mężczyzna początkowo zjawi się w kancelarii w charakterze kuriera, lecz szybko zyska na znaczeniu w życiu prawniczki. Doniesienia z planu zdjęciowego wskazują, że ich kontakty wykroczą poza ramy czysto zawodowe. Co istotne, Michał nawiąże dobry kontakt z małą Leą, co dla samotnej matki jest sprawą priorytetową. Zwoleńska szuka bowiem nie tylko towarzysza życia, ale również kogoś, kto zaakceptuje jej dziecko i wkomponuje się w ich rodzinną układankę.

W nadchodzącym sezonie "Barw szczęścia" Natalia stanie przed koniecznością podjęcia wielu kluczowych decyzji. Kwestie mieszkaniowe, potencjalne zmiany w zespole prawników oraz nowa, obiecująca relacja sprawią, że będzie zmuszona do ponownego zdefiniowania swojego życia. Widzowie z niecierpliwością oczekują odpowiedzi na pytania: czy u boku Michała odnajdzie spokój i czy kancelaria odzyska dawny blask. Rozwiązanie tych zagadek przyniosą premierowe epizody serialu.

Barwy szczęścia. Piękna sesja odmionionej obsady przed stratem nowego sezonu!
Barwy szczęścia odc. 3211. Natalia (Maria Dejmek)
Galeria zdjęć 15