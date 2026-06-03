Nowy mężczyzna w życiu Marysi z "M jak miłość". Niewierny Artur znów będzie o nią walczył

Aktor Marcin Kwaśny dołącza do obsady "M jak miłość". Zagra adoratora Marysi

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi doniesieniami w kolejnych epizodach serialu Telewizji Polskiej u boku zdradzonej kobiety pojawi się tajemniczy Jerzy Wielicki. W tę postać wcieli się Marcin Kwaśny, który powróci na plan popularnej produkcji po dłuższej nieobecności. W przeszłości artysta miał okazję wystąpić w tym formacie jedynie przelotnie w roli studenta, natomiast teraz jego bohater na dłużej zagości na ekranach telewizorów. Wątek tej postaci wniesie spore zamieszanie w życie głównych bohaterów.

Wielicki wkroczy do akcji tuż po tym, jak Rogowski wda się w kolejny gorący romans z dużo młodszą Joanną, graną przez Dominikę Sakowicz. Zafascynowany nową kochanką lekarz bez skrupułów zostawi swoją dotychczasową partnerkę oraz rozbije rodzinę, ignorując wszelkie próby zatrzymania go w domu. Sytuacja zmieni się diametralnie w momencie, gdy dowie się o obecności nowego i zarazem młodszego kandydata do serca jego żony, co natychmiast skłoni go do ponownego nawiązania z nią kontaktu.

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Robert Moskwa i Marcin Kwaśny na wspólnym planie "M jak miłość". Artur wróci do gry

Odtwórca roli Jerzego regularnie dzieli się w mediach społecznościowych zakulisowymi materiałami z planu zdjęciowego. Na swoim profilu na Facebooku aktor opublikował fotografie w towarzystwie Małgorzaty Pieńkowskiej, które uchyliły rąbka tajemnicy na temat przyszłości ich serialowych odpowiedników. Fani mogli dzięki temu poznać nie tylko nazwisko nowej postaci, ale także domyślić się charakteru scen kręconych z udziałem tej dwójki.

Istotnym detalem w tej układance okazała się aktywność Roberta Moskwy na Instagramie. Ekranowy Artur udostępnił wideo zarejestrowane w dokładnie tej samej przestrzeni i o tej samej porze, co jego nowy rywal. Ten drobny szczegół jednoznacznie sugeruje, że niewierny małżonek zamierza ingerować w rozwijającą się relację, nie pozwalając dawnej partnerce na spokojne budowanie nowej znajomości.

Kogo ostatecznie wybierze Marysia Rogowska w nadchodzących odcinkach "M jak miłość"?

Wierni fani produkcji z pewnością pamiętają bliźniaczą sytuację z przeszłości, gdy lekarz zostawił bliskich dla Teresy (Dominika Łakomska). Wtedy otrzeźwienie przyszło w momencie, w którym u boku porzuconej kobiety zaczął pojawiać się Robert Bilski. Zazdrość uświadomiła mu wówczas, że jego jedyną i prawdziwą miłością pozostaje matka jego córki. Zakończył więc pozamałżeńską relację i skutecznie odzyskał zaufanie zranionej partnerki.

Zbliżające się odcinki przyniosą odpowiedź na pytanie, czy scenarzyści ponownie poprowadzą tę historię w podobnym kierunku. Otwartą kwestią pozostaje to, czy doświadczona wcześniejszymi bolesnymi przeżyciami kobieta po raz kolejny złamie swoje własne zasady i zdecyduje się na wybaczenie niewybaczalnego błędu swojemu mężowi. Widzowie przekonają się wkrótce, czy tym razem bohaterka wykaże się asertywnością i na dobre ulokuje swoje uczucia w nowym partnerze.