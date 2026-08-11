Netflix pokazuje kulisy "1670". Gdzie oglądać materiały? Wyjaśniamy

Gdzie obejrzeć kulisy "1670"?

Premiera trzeciego sezonu "1670" za nami (czwarty wciąż nie został potwierdzony), ale to nie oznacza końca naszej przygody z Adamczewskimi. Netflix ruszył z 5-odcinkowym cyklemzza kulis, który zabierze fanów w samo serce Adamczychy, odkrywając niepublikowane dotąd smaczki z planu zdjęciowego. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć z bliska pracę i zaangażowanie scenografów, kostiumografów, aktorów oraz twórców stojących za serialem 1670.

Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne pojawią się w następujących dniach: 13, 17, 20, 25 sierpnia. Kulisy "1670" znajdziecie na kanale YouTube Netflix Polska.

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"1670" - o 3. sezonie

Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić. Ale czy na pewno? W trzecim sezonie 1670, w efekcie dożynkowych wydarzeń, głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła - Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?

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