Nadchodzi nowe romansidło od twórczyni "Trylogii winnych". Tym razem będzie pikantniej

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-08-11 16:22

Dzieci miały swoją zabawę, teraz czas dla dorosłych - brzmi popularne TikTokowe powiedzonko, które Prime Video ewidentnie wzięło sobie do serca. Słynna "Trylogia winnych" oparta na książkach hiszpańskiej autorki, była typowym "young adultem", czyli serią romansów przeznaczoną dla stosunkowo młodej odbiorcy. Dylogia "Enfrentados", którą zapoczątkuje "Marfil", to już (ponoć) coś dla bardziej dorosłego widza.

Uwikłani: Marfil
Autor: Prime Video/ Materiały prasowe

Prime Video kontynuuje swą jakże owocną współpracę z Mercedes Ron. Po bijącej rekordy popularności "Trylogii winnych", jej brytyjskim remake'u oraz romansie "Tell Me Softly", nadchodzi "Uwikłani: Marfil", pierwsza część dylogii "Enfrentados" ("Drawn Together" i "Drawn Apart").

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"Uwikłani: Marfil" - fabuła. O czym opowie film?

Marfil Cortés, córka hiszpańskiego potentata biznesowego, wiedzie idealne życie w Nowym Jorku - do czasu, gdy zostaje nagle porwana, a następnie w tajemniczy sposób uwolniona. W wyniku tego wydarzenia jej ojciec przydziela jej enigmatycznego ochroniarza - Sebastiána Moor'a. Pomimo jej silnej niezależności i jego zawodowego dystansu, zaczynają się do siebie zbliżać.

Tajemnicza i powściągliwa natura Sebastiána oraz nieokiełznany charakter i szlachetne serce Marfil stopniowo przełamują dystans który oboje starają się zachować. Po powrocie do Hiszpanii i w obliczu pojawiających się zagrożeń muszą odnaleźć się w świecie, w którym nic - i nikt - nie jest tym, czym się wydaje.

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"Uwikłani: Marfil" - obsada i premiera

Główne role kreują Ester Expósito ("Szkoła dla elity") oraz Hugo Diego García ("Substancja"), a na ekranie towarzyszą im m.in. Eric Masip ("Przez moje okno") jako Iván, Pablo Molinero ("Sprawa prywatna") jako Alejandro, Zoe Bonafonte ("The 47") jako Gabriela, Lluís Homar ("Przerwane objęcia") jako Logan oraz Joaquín Ferreira ("Klub Cuervos") jako Ray. Premiera "Marfil" w Prime Video już 9 września.

"Uwikłani: Marfil" - zwiastun

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