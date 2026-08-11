Panna młoda, odcinek 170: Cihan w furii zniszczy dom Hancer! Weźmie ślub z Melihem - ZDJĘCIA

Dramat na ślubie Hancer i Meliha w 170. odcinku serialu „Panna młoda”

Najbliższy odcinek dostarczy fanom tureckiej telenoweli niezwykłych emocji. W 170. epizodzie „Panny młodej” dojdzie do zaślubin Hancer z Melihem, co dogłębnie zrani Cihana. Biznesmen z trudem przełknął informację, że jego dawna partnerka oczekuje dziecka z innym, choć początkowo stanowczo odrzucał tę myśl. Przekonały go do tego dopiero bliskie relacje łączące Hancer z jej nowym wybrankiem. Mimo że Melih wcześniej planował związek z Sinem, ostatecznie zdecydował się pomóc ciężarnej kobiecie, proponując jej fikcyjne małżeństwo.

Konfrontacja z Cihanem przed ceremonią w 170. odcinku „Panna młoda”

Na wieść o zbliżającym się ślubie swojej ukochanej, Cihan wpadnie w furię w 170. odcinku serialu. Zażąda od Hancer natychmiastowego przybycia do siedziby firmy Develioglu, gdzie zaprezentuje jej stos dokumentów do podpisu. Sprawa będzie dotyczyła starego domu, z którym wiążą się wspomnienia początków ich uczucia. Budynek ten, usytuowany nieopodal rezydencji w posiadłości biznesmena, zostanie przez niego przeznaczony do rozbiórki. Cihan zechce w ten drastyczny sposób wymazać z pamięci bolesne chwile spędzone z byłą żoną.

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- Mów szybko, nie mam czasu! - Podpisz to i jesteś wolna... - O co chodzi? - Chcę wyburzyć stary dom! Musisz podpisać, bo akt własności jest na ciebie! - Czemu chcesz go zburzyć? - Ma dla ciebie znaczenie? Dla mnie nie! Oczyszczam ogród! Wystarczy? Zadowolona? Zmusiłem cię, żebyś przyjęła ten dom, uwolnić cię od niego. Ale nie martw się, jego wartość wpłynie na twoje konto! - Nie chodzi o pieniądze... - Ma dla ciebie wartość sentymentalną? - Muszę się zastanowić... - Przepraszam, nie jesteś już sama. Musisz zapytać swego przyszłego męża! Ale uważaj, pewnego dnia może zabrać pieniądze i wypłynąć w rejs! - To wszystko? - Możesz podjąć decyzję do jutra? Najlepiej podpisz dziś wieczorem i prześlij mi!

Przedślubne rozterki i prezent od Meliha w 170. odcinku „Panna młoda”

W przeddzień uroczystości zaślubin w urzędzie stanu cywilnego, w 170. odcinku tureckiego hitu, para przyszłych małżonków usiądzie do ważnej rozmowy o nadchodzącym życiu. Melih zaskoczy Hancer, wręczając jej elegancką kreację ślubną. Wszystko po to, by ich związek wyglądał na autentyczny i nie wzbudził żadnych podejrzeń ze strony Cihana. Zauważając przygnębienie na twarzy panny młodej, Melih od razu zacznie dopytywać o przebieg jej niedawnego spotkania w firmie dawnego partnera.

- Liczysz, że kiedyś twoje dziecko spotka się tam z ojcem? Zburzenie domu zniszczy to marzenie... Hancer, nie podpiszesz tej zgody! - Jak mam mu się sprzeciwić? Nigdy nie umawiałam stawić mu czoła. Zawsze byłam posłuszna... - Teraz oprzesz się na mnie. Będziesz miała męża. Nie jesteś już sama. Trochę będę się chwiał, ale wytrzymam. Nawet jeśli jestem mężem na papierze, okażę ci wsparcie. Zaufaj mi, nigdy cię nie zawiodę...

Desperacja i nienawiść Cihana w 170. odcinku telenoweli „Panna młoda”

Emocje w 170. odcinku „Panny młodej” sięgną zenitu. Oszalały z gniewu Cihan spróbuje wykasować z pamięci swojego smartfona wszystkie fotografie z wizerunkiem Hancer. Choć ostatecznie powstrzyma się przed tym czynem, złoży sobie twarde postanowienie, że jego dotychczasowe uczucie do byłej partnerki zamieni się w czystą nienawiść.

Zaskakujący ruch Hancer w 170. odcinku „Panna młoda”

Zaraz po urzędowej uroczystości, w 170. odcinku, pałający wściekłością Cihan skontaktuje się telefonicznie z byłą żoną, by wymusić na niej autoryzację dokumentów dotyczących likwidacji starego domu. Tym razem jednak to Melih odbierze aparat i twardo odpowie w imieniu Hancer, oznajmiając biznesmenowi, że wcale nie jest tak wpływowy, jak mu się wydaje. Doda też, że pieniądze nie grają tu żadnej roli, a Hancer ma względem tego budynku zupełnie inne zamiary. Jak się okaże w 171. odsłonie „Panny młodej”, świeżo upieczeni małżonkowie wprowadzą się do tego samego domku, znajdującego się tuż pod nosem Cihana.