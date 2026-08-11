La Promesa, odcinek 460: Lope wraca ciężko pobity! Vera dowie się, kto go zaatakował?

Lope od pewnego czasu zmaga się z poważnym problemem. Mężczyzna jest winien pieniądze ludziom, których zdecydowanie lepiej byłoby unikać. W 458. odcinku Salvador i Vera zaczęli już podejrzewać, że kucharz wpadł w poważne tarapaty. Lope nie chciał jednak zdradzić im szczegółów.

Kiedy w 459. odcinku Vera i Lope wreszcie odbyli szczerą rozmowę, dziewczyna dowiedziała się, jak trudna jest sytuacja mężczyzny. Lope przyznał, że ma dług wobec bezwzględnych ludzi. Jednocześnie stanowczo poprosił Verę, aby się w to nie mieszała.

Lope zapłaci za swoje długi?

Sytuacja Lope zaczęła się coraz bardziej komplikować. W 455. odcinku próbował przekonać wszystkich, że wracając nocą z tawerny, spadł ze skarpy. Już wtedy jego historia mogła budzić wątpliwości. Prawda okazała się jednak znacznie bardziej niepokojąca.

W 460. odcinku Lope wróci do La Promesy ciężko pobity. Jego wygląd nie pozostawi służbie złudzeń, że wydarzyło się coś poważnego. Mężczyzna będzie potrzebował pomocy, a jego obrażenia pokażą, że nie był to zwykły wypadek.

W kolejnych odcinkach zobaczymy, że Lope będzie musiał się sprytnie ukrywać, aby zbiry go nie dopadły i nie zrobiły mu jeszcze większej krzywdy. Bliscy zrobią co w ich mocy, aby prawda o jego miejscu pobytu nie wyszła na jaw, ale jak to w rzeczywistości skończy się dla Lope? Tego dowiemy się wkrótce.

La Promesa, odcinek 460 – kiedy i gdzie oglądać?

460. odcinek „La Promesy – pałacu tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia 2026 roku o godz. 15:05 na TVP2. Epizod będzie można również obejrzeć online w serwisie TVP VOD.

O czym opowiada „La Promesa – pałac tajemnic”?Obsada i fabuła hiszpańskiego hitu

Akcja hiszpańskiego hitu „La Promesa – pałac tajemnic” przenosi nas do roku 1913. Fabuła obraca się wokół rezydencji należącej do arystokracji, gdzie luksusowe mury skrywają prawdziwe oblicze domowników — ich intrygi, miłosne uniesienia i brutalną rywalizację.

W rolach głównych widzowie mogą podziwiać Anę Garcés w roli Jany, Arturo Sancho jako Manuela, oraz Evę Martín grającą Cruz. Na ekranie pojawiają się również Manuel Regueiro, María Castro, Jordi Coll i Teresa Quintero. Serial przyciąga przed telewizory rzesze fanów, głównie za sprawą angażujących wątków, starannie budowanego napięcia i nieprzewidywalnej fabuły.

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