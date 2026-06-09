Natalka i Adam wciąż razem na komisariacie. Co z ich ślubem i romansem z Mikołajem w "M jak miłość"?

Natalka przetrwa strzelaninę przed domem Mikołaja w "M jak miłość"

To już pewne – Natalka wyjdzie cało ze strzelaniny, która rozegrała się przed posiadłością Mikołaja w finałowym odcinku "M jak miłość". Podobnie zresztą jak sam Lipiński. Materiały ze zwiastuna oraz zdjęcia publikowane przez Dominikę Suchecką wprost z planu zdjęciowego jednoznacznie dowodzą, że wątek Mostowiakowej będzie trwał w najlepsze. Jesienna seria serialu przyniesie policjantce mnóstwo emocji, zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym.

Mikołaj na pewno nie zniknie z codzienności Natalki. Dramatyczne wydarzenia sprawią, że Lipiński i Mostowiakowa zbliżą się do siebie jeszcze mocniej. Relacja między dyrektorem a matką Hani (Wiktoria Basik) zyska na sile. Pojawia się pytanie, czy ten rozwój wypadków skłoni policjantkę do kolejnego opóźnienia uroczystości zaślubin z Adamem, a może nawet do ostatecznego zerwania zaręczyn?

Natalka i Adam nadal będą współpracować na komisariacie w "M jak miłość"

W powakacyjnym sezonie "M jak miłość" Natalka niezmiennie będzie pełnić służbę u boku Adama w lipnickim komisariacie. Dowodem na to jest relacja Dominiki Sucheckiej na Instagramie, gdzie aktorka udostępniła wspólną fotografię z Patrykiem Szwichtenbergiem i Jakubem Kucnerem, pozującymi w policyjnych uniformach. Dołączony komentarz ostatecznie potwierdza jej zawodową przyszłość.

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Nie ma zatem wątpliwości, że po przerwie wakacyjnej Mostowiakowa utrzyma posadę w policji i nadal będzie podwładną Karskiego. Adam nie zdecyduje się na zwolnienie narzeczonej, pomimo jej wyraźnego zbliżenia z Mikołajem. Jaki będzie powód takiej decyzji?

Czy Adam pozna prawdę o Natalce i Mikołaju w "M jak miłość"?

Widzowie "M jak miłość" zastanawiają się, czy po wakacjach Adam ostatecznie odkryje, co tak naprawdę łączy Natalkę z Mikołajem. Czy dotrze do niego, że ma poważnego rywala i to właśnie przez niego ślub był trzykrotnie odkładany? A może, pomimo bolesnej prawdy, zrezygnuje z chęci odwetu?

Istnieje też scenariusz, w którym Karski przez długi czas pozostanie nieświadomy romansu, co pozwoli mu na spokojną współpracę z Natalką. Rozwiązanie tej intrygującej zagadki zobaczymy na ekranach w nadchodzących tygodniach!