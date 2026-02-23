"Barwy szczęścia", odcinek 3327: Natalia informuje Rawiczową o złożeniu pozwu rozwodowego. Teściowa bez wahania postanawia działać

Ostatni odcinek "Barw szczęścia" dostarczył nam wachlarz emocji, od sielankowych chwil na łonie natury po dramatyczne decyzje, które mogą na zawsze zmienić życie bohaterów. Podczas gdy Kasia z Mariuszem cieszyli się z udanego grzybobrania, a Ksawery planował zaprosić na wieś całą swoją klasę, w innych domach atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Niepokój Rawiczowej o milczenie między Natalią a Cezarym okazał się w pełni uzasadniony, ponieważ Zwoleńska wyznała Małgorzacie, że przygotowała już pozew rozwodowy. W międzyczasie Jaworski kontynuował w urzędzie upartą walkę z planami budowy drogi, a Marek z bólem uświadomił sobie, że stan zdrowia jego matki, Krystyny, stale się pogarsza. Jak widać, bohaterowie stanęli przed poważnymi wyzwaniami. Czego zatem możemy spodziewać się po ich kolejnych decyzjach?

"Barwy szczęścia" odc. 3327 - streszczenie

Gdy Natalia informuje Rawiczową o złożeniu pozwu rozwodowego, teściowa bez wahania postanawia działać. Próbując zapobiec rozpadowi małżeństwa, angażuje w swoją interwencję również Małgorzatę i Jerzego. W międzyczasie Jaworski stara się znaleźć sposób na odciągnięcie Krystyny od gier komputerowych, organizując w domu wieczór karciany z brydżem. Z kolei Niedzielska podejmuje zaskakującą decyzję o odwołaniu szkolnej wycieczki do gospodarstwa Mariusza, argumentując to jego kryminalną przeszłością oraz wyrokiem Kasi. Ta wiadomość załamuje Ksawerego, jednak Karpiuk nie zamierza się poddawać i zapowiada walkę o zmianę tej decyzji.

"Barwy szczęścia" odc. 3327 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością oczekują na rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek przyniesie kolejne zwroty akcji i emocjonalne momenty, których nie można przegapić. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy postaci już wkrótce, dlatego warto zapisać sobie datę premiery. Premierowa emisja 3327. odcinka "Barw szczęścia" odbędzie się w poniedziałek, 2 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, który od 2007 roku przyciąga przed ekrany miliony widzów. Produkcja w realistyczny sposób przedstawia losy kilku zaprzyjaźnionych rodzin i sąsiadów z warszawskiej ulicy Zacisznej. Bohaterowie mierzą się z codziennymi wyzwaniami, przeżywają miłosne uniesienia, dramatyczne rozstania i zawodowe zawirowania, co sprawia, że łatwo się z nimi utożsamić. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

