Medal mistrzostw Polski i nagły koniec. Polska skoczkini zawiesza karierę

Niedzielna rywalizacja w Wiśle odbyła się w cieniu zakończonych niedawno igrzysk olimpijskich. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne organizatorzy zdołali przeprowadzić tylko jedną serię skoków. Obsada konkursu kobiet była wyjątkowo skromna, gdyż na starcie stanęły zaledwie cztery zawodniczki. Zgodnie z przewidywaniami złoto wywalczyła Anna Twardosz, a srebro przypadło drugiej z olimpijek, Poli Bełtowskiej. Podium uzupełniła Nicole Konderla-Juroszek, dla której ten start miał wymiar symbolicznego pożegnania.

Walka o brązowy krążek była niezwykle wyrównana. Zawodniczka pochodząca z Bełchatowa wyprzedziła Kamilę Karpiel różnicą zaledwie 0,6 punktu. Co ciekawe, rywalka dopiero w tym sezonie wznowiła treningi po wcześniejszym zawieszeniu kariery, tymczasem Konderla-Juroszek zdecydowała się właśnie na odwrotny ruch. W rozmowie z serwisem Skijumping.pl medalistka mistrzostw Polski otwarcie przyznała, że jej przyszłość w sporcie stoi pod dużym znakiem zapytania.

"Liczyłam się z tym, że to będzie mój ostatni skok w sezonie, a nawet w życiu" - przyznała Konderla-Juroszek po zawodach.

Sportsmenka zaznaczyła, że choć targały nią silne emocje związane z miłością do dyscypliny, pragmatyzm wziął górę. Decyzja o przerwie wydaje się być przemyślana, choć nie definitywna.

"Decyduję się na razie na przerwę. Nie mówię, że to ostatni skok w życiu, ale nie wiem, czy w najbliższych miesiącach na skocznię wrócę. Jest mi trudno, bo kocham ten sport, ale myślę, że czasami ta miłość nie wystarczy i musi to pójść w innym kierunku" - stwierdziła brązowa medalistka MP w rozmowie ze Skijumping.pl.

Nicole Konderla-Juroszek przez ostatnie lata regularnie pojawiała się na skoczniach całego świata. Najlepiej poszły jej zawody w Willingen ze stycznia 2022 roku, gdzie zdobyła pierwsze punkty Pucharu Świata, plasując się w trzeciej dziesiątce. Krótko po tym sukcesie wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Pekinie, zajmując 6. miejsce w mikście u boku Kingi Rajdy, Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. Obecny sezon rozpoczęła w elicie, jednak w późniejszej fazie rywalizowała głównie w Pucharze Interkontynentalnym.