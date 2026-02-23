"La promesa - pałac tajemnic", odcinek 339: Maria znajduje schronienie w lesie. Abel rozpoczyna śledztwo w sprawie kradzieży

Działo się ostatnio w "La promesa - pałac tajemnic", a atmosfera w pałacu stawała się coraz bardziej napięta. Zwolnienie Marii wstrząsnęło służbą, która natychmiast oskarżyła Verę o kradzież zegarka, jednak w jej obronie niespodziewanie stanął Lope. W trudnych chwilach Jana znalazła dla przyjaciółki schronienie w domu Ramony, mogąc liczyć na wsparcie ze strony Abla, który wciąż nie tracił nadziei na ich wspólną przyszłość. Tymczasem na salonach Cruz nie omieszkała wypomnieć Catalinie jej gwałtownej reakcji na oświadczyny Pelaya. To jednak nie koniec intryg markizy, która znalazła również sposób, by pozbyć się Curra z posiadłości. Po takich wydarzeniach pałacowe mury z pewnością jeszcze długo nie zaznają spokoju.

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 339 - streszczenie

Jana wywiera presję na Manuelu, aby interweniował w sprawie Marii, która została niesłusznie oskarżona o kradzież. Cała służba jednoczy siły, by wesprzeć wyrzuconą z pałacu koleżankę. Maria znajduje tymczasowe schronienie w leśnej chacie, gdzie Salvador regularnie przynosi jej jedzenie. W tym samym czasie Abel na własną rękę próbuje rozwiązać zagadkę zaginionego zegarka. Feliciano szuka wsparcia u szefa służby, ponieważ brakuje mu odwagi, by oświadczyć się Teresie. Z kolei Catalina bezskutecznie usiłuje zaangażować Manuela w sprawy finansowe posiadłości, jednak on, wbrew woli rodziców, postanawia powrócić do swojej największej pasji – lotnictwa.

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 339 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w posiadłości Lujanów. Nadchodzący odcinek zapowiada kolejne intrygi, dramaty i nieoczekiwane zwroty akcji, które przykują widzów do ekranów. Aby nie przegapić dalszych losów ulubionych bohaterów, warto zapisać sobie datę i godzinę premiery. Premierowa emisja 339. odcinka serialu "La promesa - pałac tajemnic" odbędzie się w poniedziałek, 2 marca 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Akcja hiszpańskiego hitu „La Promesa – pałac tajemnic” przenosi widzów do początku XX wieku, w progi pełnej przepychu rezydencji arystokratycznego rodu Lujan. Serial opowiada historię Jany, która zatrudnia się tam jako pokojówka, by odkryć prawdę o zamordowanej matce i odnaleźć zaginionego brata. Jej misterny plan zemsty komplikuje się, gdy rodzi się w niej uczucie do Manuela, syna jej wrogów. Produkcja podbiła serca widzów na całym świecie wciągającą fabułą i barwnymi postaciami. W serialu występują m.in.:

Ana Garces (jako Jana Exposito)

Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)

Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)

Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)

Carmen Flores (jako Simona Martinez)

Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)

Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)

Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)

Maria Castro (jako Pia Adarre)