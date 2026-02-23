"Na sygnale", odcinek 852: Sylwia zręcznie manipuluje konfliktem Alka i Nowego dla własnych korzyści

Ostatni odcinek serialu "Na sygnale" dostarczył widzom solidnej dawki medycznych zagadek i osobistych dramatów. Zespół Alka i Romka zmierzył się z niezwykle trudnym przypadkiem mężczyzny w stanie psychozy, który był przekonany, że urodzi hybrydę człowieka z obcym. W tym samym czasie Karolina i Anna musiały interweniować w sprawie przemocy domowej, a doktor Reiter odkryła, że nic nie jest w niej tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Nie zabrakło również rodzinnych tajemnic, gdy Dobromir po spotkaniu z wujem na nowo zaczął podejrzewać, że to on jest jego biologicznym ojcem. Po tylu zaskakujących zwrotach akcji poprzeczka została zawieszona naprawdę wysoko. Czego zatem możemy spodziewać się tym razem?

"Na sygnale" odc. 852 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku zespół doktora Góry stanie przed nietypowym wyzwaniem medycznym, odpowiadając na wezwanie do pacjenta dobrze znanego ratownikom z powodu jego skłonności do hipochondrii. Tym razem jednak jego dolegliwości okażą się jak najbardziej realne, co zmusi ekipę do podjęcia poważnej interwencji. W międzyczasie Martyna, będąc przypadkowym świadkiem wypadku drogowego, udzieli pomocy poszkodowanej dziewczynie. Uwagę ratowniczki przykuje duża suma pieniędzy znaleziona przy ofierze, co nasunie podejrzenia o możliwym oszustwie. Równolegle Sylwia nie przestanie mieszać w relacjach Alka i Nowego, zręcznie manipulując ich konfliktem dla własnych korzyści.

"Na sygnale" odc. 852 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen emocji epizod, a nadchodzące wydarzenia i losy ulubionych bohaterów zapowiadają się niezwykle interesująco. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić premierowej emisji, która dostarczy wielu wrażeń. Najnowszy, 852. odcinek "Na sygnale" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 2 marca 2026 roku, o godzinie 22:25 na antenie TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" to serial, który od lat trzyma widzów w napięciu, ukazując pełną wyzwań pracę ratowników medycznych. Każdy odcinek to nowa, poruszająca historia, w której liczy się każda sekunda, a bohaterowie stają przed trudnymi wyborami na granicy życia i śmierci. Ta produkcja doskonale łączy dynamiczną akcję z ludzkimi dramatami, co sprawia, że fani wiernie śledzą losy załogi karetki. Za sukcesem serialu stoją nie tylko wciągające scenariusze, ale również znakomita gra aktorska. W serialu występują m.in.:

Wojciech Kulinski (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wodka (jako Gabriel Msciwój Nowak "Nowy")

Tomasz Piatkowski (jako doktor Artur Gora)

Anna Wysocka-Jaworska (jako Barbara Wszolek)