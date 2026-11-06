"Na Wspólnej". Weronika umrze?! W nowych odcinkach rozegra się istny dramat [ZDJĘCIA]

"Na Wspólnej" - Kalski uprowadzi żonę i córkę

Wszystko zacznie się od niepokojącego zniknięcia Jagody. W 4309. odcinku "Na Wspólnej" Kacper zauważy, że dziewczyna od kilku dni nie odzywa się i przestała być aktywna w mediach społecznościowych. Zaniepokojony zaalarmuje mamę i Lwa. Weronika spróbuje ustalić, co stało się z Jagodą i jej matką, ale na miejscu odkryje, że Kalscy zniknęli bez śladu. Tymczasem Greg wywiezie Ewelinę i córkę do starego domku na odludziu, a gdy Jagodzie uda się na chwilę odzyskać telefon, natychmiast poinformuje Kacpra.

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Weronika rusza na pomoc. Skończy się to dla niej tragicznie

Weronika i Kacper zgłoszą sprawę na policję, przekazując Tadeusiakowi wiadomość od Jagody wraz z lokalizacją kryjówki. W 4310. odcinku "Na Wspólnej" Robert ruszy na miejsce razem z Roztocką, gdy Greg akurat wyjdzie pobiegać. Ewelina początkowo nie będzie chciała skorzystać z okazji do ucieczki i dopiero córka przekona ją, że muszą walczyć o wolność. Po uwolnieniu kobiet Weronika będzie chciała pomóc Ewelinie uzyskać sądowy zakaz zbliżania się dla Kalskiego, nie przewidzi jednak, że rozwścieczony mężczyzna zaatakuje również ją.

"Na Wspólnej" - Kalski atakuje Weronikę - ZDJĘCIA

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Kalski zabije Weronikę? Dramat w 4311. odcinku "Na Wspólnej"

Do najgorszego dojdzie w domu Roztockiej, gdy Lew i Kacper wyjdą na chwilę. Greg wtargnie do środka i zażąda informacji o miejscu pobytu żony. Dojdzie między nimi do awantury, która szybko przeobrazi się w szarpaninę. Kalski popchnie Weronikę tak mocno, że kobieta uderzy głową o schody i straci przytomność. Co przerażające, zwyrodnialec nawet nie wezwie pogotowia! Dopiero zaniepokojony nieobecnością Weroniki Robert ruszy pod jej dom, gdy życie prawniczki będzie już poważnie zagrożone.

Czy Weronika umrze? Lew będzie zdruzgotany

W kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" lekarze będą walczyć o życie Weroniki. Jej stan okaże się bardzo ciężki i konieczna będzie operacja mózgu. Na szczęście uda się ją uratować, ale po zabiegu Roztocka nie odzyska przytomności i pozostanie w śpiączce farmakologicznej. Bliscy nie będą wiedzieli, czy uda jej się wrócić do zdrowia, a Lew załamie się na widok ukochanej w takim stanie. Zacznie obwiniać się za to, co ją spotkało. Czy Weronika wyjdzie z tego cało? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków "Na Wspólnej".

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