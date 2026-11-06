Pierwsza miłość, odcinek 4287: Angelika zignoruje ostrzeżenia i spotka się z poszukiwanym Darkiem. Kamil ostro zareaguje [ZDJĘCIA]

Tajne spotkanie Angeliki i Darka w 4287. odcinku „Pierwszej miłości”

W nadchodzących wątkach Darek (Paweł Wierzbicki) skontaktuje się z Angeliką (Patrycja Franczak) i poda jej lokalizację, w której będą mogli spokojnie porozmawiać. Mimo ostatnich dramatycznych zajść dziewczyna nadal wątpi, by brat mógł zrobić jej krzywdę. Bohaterka wciąż chce wysłuchać bezpośredniej relacji Darka, aby na własną rękę ocenić jego prawdomówność.

Zupełnie inne podejście do sprawy wykaże Kamil (Igor Paszczyk). Na wieść o szykowanej rozmowie chłopak od razu stwierdzi, że o wszystkim należy poinformować funkcjonariuszy policji. Partner bohaterki nie zamierza dopuścić do tego, aby Angelika udała się bez żadnego zabezpieczenia na spotkanie z mężczyzną, którego ścigają zarówno organy ścigania, jak i kibice Iskry.

Argumenty ukochanego nie przekonają jednak młodej Olszewskiej. Dziewczyna kategorycznie zabroni Kamilowi kontaktowania się z wymiarem sprawiedliwości i wbrew jego protestom wyruszy na spotkanie z krewnym. Bohaterka nie odwoła rozmowy wyłącznie z powodu ostrzeżeń płynących ze strony otoczenia.

Pożar klubu Iskra i atak na Elizę. Co wydarzy się w 4287. odcinku „Pierwszej miłości”?

Podejrzenia wobec młodego Olszewskiego zaczęły się nawarstwiać po podpaleniu klubu Iskra, do którego doszło w 4283. odcinku. Z płonącego budynku nieprzytomną Elizę (Anna-Maria Sieklucka) uratował wówczas Świder (Damian Wasilewski), który od razu przypisał winę za ten atak Darkowi. Z kolei w 4284. epizodzie Świder ponownie przyłapał chłopaka nad nieprzytomną Elizą, po czym wypędził go z lokalu, planując zemstę w pełnym przekonaniu o jego winie. Sam podejrzany konsekwentnie zaprzeczał, jakoby miał cokolwiek wspólnego z wywołaniem pożaru.

Sytuacja zaogniła się w 4285. odcinku, kiedy to Świder zatrzymał na ulicy Darka, który chwilę wcześniej chwycił swoją siostrę. W trakcie tego starcia młody Olszewski sięgnął po nóż, przez co Angelika znalazła się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Mimo tamtych wydarzeń dziewczyna znów podejmie ryzyko i przystanie na propozycję brata. Choć przebieg ich spotkania pozostaje tajemnicą i nie wiadomo, co dokładnie powie ścigany chłopak, pewne jest, że konfrontacja nie potoczy się zgodnie z oczekiwaniami bohaterki.

„Pierwsza miłość”, odcinek 4287. Kiedy i gdzie oglądać serial w telewizji oraz online?

Telewidzowie zobaczą 4287. odcinek serialu „Pierwsza miłość” we wtorek, 17 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Kolejne odsłony produkcji są pokazywane regularnie od poniedziałku do piątku o stałej porze, a dostęp do nich mają także użytkownicy platformy streamingowej Polsat Box Go.

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