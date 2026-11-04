Na Wspólnej, odcinek 4312: Przerażające odkrycie Uli. Teraz już wie, co zrobił jej Wysocki [ZDJĘCIA]

„Na Wspólnej”, odcinek 4312. Ula próbuje odtworzyć przebieg nocy u Wysockiego

W nadchodzącym, 4312. odcinku „Na Wspólnej” Ula nie ustanie w próbach odtworzenia wydarzeń, które miały miejsce podczas jej pobytu w mieszkaniu Wysockiego. Dotychczas studentka całkowicie nie pamiętała przebiegu tamtej nocy, przez co musiała wierzyć na słowo swojemu wykładowcy. Mężczyzna skutecznie wmawiał jej, że nie doszło do niczego złego, co uniemożliwiało dziewczynie właściwą ocenę sytuacji. Wkrótce jednak dostrzeże szczegół, który rzuci zupełnie nowe światło na całą sprawę.

Przypomnijmy, że cała historia zaczęła się w 4310. odcinku, gdy Ula pojechała do wykładowcy po materiały naukowe. W trakcie spotkania mężczyzna podał jej w soku substancję odurzającą. W kolejnym, 4311. odcinku zdezorientowana i źle czująca się dziewczyna ocknęła się w domu Wysockiego. Miała całkowitą lukę w pamięci, a gospodarz przekonywał, że nic się nie stało. Studentka zorientowała się również, że w nocy nieświadomie dzwoniła oraz pisała wiadomości do Dexa. Gdy ostatecznie odrzuciła propozycję kolejnego spotkania z wykładowcą, ten posunął się do szantażu.

Siniaki na ciele Uli w 4312. odcinku „Na Wspólnej”. Dziewczyna zrozumie, że została zgwałcona

Akcja w 4312. odcinku przeniesie się między innymi na korytarze uczelni, gdzie Wysocki po raz kolejny wyjdzie z propozycją wspólnych korepetycji. Właśnie wtedy Ula dostrzeże na swojej skórze siniaki, co pozwoli jej nareszcie połączyć wszystkie kropki. Do dziewczyny dotrze, że słowa wykładowcy były kłamstwem, a w trakcie wizyty w jego domu została brutalnie zgwałcona. To odkrycie stanie się dla niej momentem przełomowym, gdyż w końcu uświadomi sobie, że padła ofiarą przestępstwa.

Dex zaprosi Ulę na randkę w 4312. odcinku „Na Wspólnej”. Kiedy i gdzie oglądać serial?

Równolegle z tymi dramatycznymi odkryciami, w tym samym epizodzie Dex wyjdzie z inicjatywą i zaprosi Ulę na randkę. Chłopak przedstawi swoją propozycję w wyjątkowo trudnym momencie, gdy dziewczyna wciąż będzie próbowała poukładać w głowie szczątkowe wspomnienia z domu Wysockiego. Bohaterka nadal nie będzie w stanie przypomnieć sobie nawet tego, że w nocy kontaktowała się z Dexem telefonicznie i za pomocą wiadomości.

„Na Wspólnej” cieszy się statusem jednego z najdłużej obecnych na ekranach polskich seriali, a jego emisja odbywa się od poniedziałku do czwartku w stacji TVN. Widzowie zobaczą 4312. odcinek „Na Wspólnej” w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Nowy epizod zostanie również udostępniony w sieci dla użytkowników platformy streamingowej Player.

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