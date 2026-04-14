"Na Wspólnej". To już koniec Oli i Czerskiego? Na ich drodze stanie Alan i 5 milionów zł

Kolejne bolesne rozstanie w "Na Wspólnej"? W 4200. odcinku życie Czerskich zacznie się coraz bardziej komplikować - i sypać. Mariusz (Mariusz Zaniewski) dowie się, że wkrótce utraci możliwość wykonywania zawodu, a na domiar złego mściwy klient zażąda od niego... 5 milionów zł! (Teraz już prawie były) prawnik wyląduje na bruku?

"Na Wspólnej". Alan znów namiesza w życiu Czerskich

Jakby tego było mało w ich życiu znów pojawi się Alan (Jakub Wiszniewski). Novak skontaktuje się z Olą (Marta Wierzbicka), informując ją, że zmarli jego rodzice. Poprosi, by zorganizowała ich pogrzeb. Czy czerska się zgodzi? I czy na zwykłej prośbie się skończy, a może Alan knuje kolejną intrygę? Szczegóły 4200. odcinka "Na Wspólnej" znajdziecie poniżej.

"Na Wspólnej", odcinek 4200 - streszczenie szczegółowe

Juliusz obroni rodzinę przed gangsterem?! Szulcowie boją się wyjść z domu, przed którym czeka żądny zemsty facet Andżeli. Tylko Juliusz ma gdzieś Miśka. Wbrew protestom Wojtka wychodzi i spotyka się z… szefem gangstera! Potem spokojnie jedzie po Andżelę – mimo tego, że bandyta go śledzi. Czy ojciec Wojtka zwariował?! Mariusz w rozpaczy a Ola ma pomóc… Alanowi?! Czerski przeżywa koszmar – rzecznik dyscyplinarny odbierze mu prawo wykonywania zawodu! To nie koniec – wkurzony klient Nowiński żąda od niego 5 milionów złotych! Czerski w szale i rozpaczy… Tymczasem Ola ma kolejne telefony z więzienia – Alan informuje ją, że nie żyją jego rodzice. Novak błaga, by Ola zajęła się ich pogrzebem… Jarek ma dość Elizy, a Sylwia Bartka! Jarek ma dość tego, jak Eliza go traktuje – sytuacja jest tak napięta, że dzieci proszą ich, by się pogodzili! Tymczasem Sylwia namawia Bartka, by zerwał relację, która go zatruwa. Kobieta proponuje, by z nią zamieszkał. Wichrowski odziera ją ze złudzeń… Podczas zajęć Sandra chce wyżyć się na Elizie! Emisja w czwartek 23 kwietnia.

