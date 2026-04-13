Finał sezonu "M jak miłość". Wiadomo, co dalej z małżeństwem Rogowskich

Agnieszka Pyź
2026-04-13 15:33

Ekipa "M jak miłość" oficjalnie poinformowała o rozpoczęciu zdjęć do kolejnego sezonu, który trafi na antenę TVP2 jesienią 2026 roku. Oznacza to szybki finał bieżącej serii, z którym widzowie pożegnają się już na początku maja. Z zakulisowych materiałów z Grabiny wynika, że Artur Rogowski odbędzie poważną rozmowę z Barbarą. Wszystko wskazuje na to, że seniorka rodu zainterweniuje, a lekarz ostatecznie nie porzuci Marysi.

M jak miłość odc. 1889. Marysia (Małgorzata Pieńkowska), Barbara (Teresa Lipowska), Artur Rogowski (Robert Moskwa)

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1889. Marysia (Małgorzata Pieńkowska), Barbara (Teresa Lipowska), Artur Rogowski (Robert Moskwa)

Kiedy ostatni odcinek 26. sezonu "M jak miłość"? Znamy szczegóły emisji przed wakacjami

Twórcy "M jak miłość" wydali już w mediach społecznościowych oficjalne oświadczenie, w którym zapowiedzieli letnią przerwę w nadawaniu oraz start prac nad nowymi epizodami. Produkcja gromadząca przed ekranami miliony widzów pozostanie w ramówce stacji TVP2 wyłącznie do pierwszych dni maja 2026 roku.

Przedstawiciele TVP nie podali jeszcze precyzyjnej daty zakończenia trwającej, 26. serii, która wystartowała 8 września 2025 roku. Prawdopodobny scenariusz zakłada jednak powtórkę z ubiegłego roku, co oznacza pauzę startującą tuż po długim weekendzie majowym. Zgodnie z tym planem, w piątym miesiącu roku wyemitowane zostaną zaledwie dwa epizody – 4 i 5 maja 2026 roku. Po tym czasie telewidzów czeka kilkumiesięczny odpoczynek od produkcji, aż do powrotu na antenę zaplanowanego na wrzesień.

Losy Mostowiaków po wakacjach 2026. Zmiany w obsadzie "M jak miłość" i kryzys u Rogowskich

Fani "M jak miłość" mogą spać spokojnie, ponieważ jesienią 2026 roku produkcja powróci z 27. sezonem, choć ekipa aktorska ulegnie pewnym modyfikacjom. Odbiorcy muszą być gotowi na roszady w obsadzie oraz świeże pomysły scenarzystów, którzy całkowicie inaczej poprowadzą wątki czołowych rodzin: Zduńskich, Chodakowskich, Mostowiaków i Rogowskich.

Nagrania realizowane w słynnym domu w Grabinie zdradzają, że Artur Rogowski ostatecznie zdecyduje się ratować małżeństwo z Marysią, rezygnując z romansu z młodszą lekarką Joanną Dobrzańską. Atrakcyjna pani kardiolog nie zniknie jednak od razu z ekranów. Kluczową rolę w zażegnaniu kryzysu odegra stanowcza interwencja Barbary, która sprowadzi swojego zięcia na właściwą drogę. Mężczyzna tradycyjnie potraktuje opinię teściowej z ogromnym szacunkiem, co pozwoli mu naprawić błędy przeszłości.

"A w Grabinie życie płynie… chcemy wam zameldować, że od dzisiaj kręcimy dla was odcinki na nowy sezon😘" - ogłasza produkcja "M jak miłość".

Miłośnicy telenoweli aktywnie udzielają się w mediach społecznościowych, dzieląc się swoimi propozycjami i nadziejami dotyczącymi rozwoju akcji w zbliżającej się, 27. odsłonie telewizyjnego hitu.

