Finał sezonu "M jak miłość". Wiadomo, co dalej z małżeństwem Rogowskich

Kiedy ostatni odcinek 26. sezonu "M jak miłość"? Znamy szczegóły emisji przed wakacjami

Twórcy "M jak miłość" wydali już w mediach społecznościowych oficjalne oświadczenie, w którym zapowiedzieli letnią przerwę w nadawaniu oraz start prac nad nowymi epizodami. Produkcja gromadząca przed ekranami miliony widzów pozostanie w ramówce stacji TVP2 wyłącznie do pierwszych dni maja 2026 roku.

Przedstawiciele TVP nie podali jeszcze precyzyjnej daty zakończenia trwającej, 26. serii, która wystartowała 8 września 2025 roku. Prawdopodobny scenariusz zakłada jednak powtórkę z ubiegłego roku, co oznacza pauzę startującą tuż po długim weekendzie majowym. Zgodnie z tym planem, w piątym miesiącu roku wyemitowane zostaną zaledwie dwa epizody – 4 i 5 maja 2026 roku. Po tym czasie telewidzów czeka kilkumiesięczny odpoczynek od produkcji, aż do powrotu na antenę zaplanowanego na wrzesień.

Losy Mostowiaków po wakacjach 2026. Zmiany w obsadzie "M jak miłość" i kryzys u Rogowskich

Fani "M jak miłość" mogą spać spokojnie, ponieważ jesienią 2026 roku produkcja powróci z 27. sezonem, choć ekipa aktorska ulegnie pewnym modyfikacjom. Odbiorcy muszą być gotowi na roszady w obsadzie oraz świeże pomysły scenarzystów, którzy całkowicie inaczej poprowadzą wątki czołowych rodzin: Zduńskich, Chodakowskich, Mostowiaków i Rogowskich.

Nagrania realizowane w słynnym domu w Grabinie zdradzają, że Artur Rogowski ostatecznie zdecyduje się ratować małżeństwo z Marysią, rezygnując z romansu z młodszą lekarką Joanną Dobrzańską. Atrakcyjna pani kardiolog nie zniknie jednak od razu z ekranów. Kluczową rolę w zażegnaniu kryzysu odegra stanowcza interwencja Barbary, która sprowadzi swojego zięcia na właściwą drogę. Mężczyzna tradycyjnie potraktuje opinię teściowej z ogromnym szacunkiem, co pozwoli mu naprawić błędy przeszłości.

"A w Grabinie życie płynie… chcemy wam zameldować, że od dzisiaj kręcimy dla was odcinki na nowy sezon😘" - ogłasza produkcja "M jak miłość".

Miłośnicy telenoweli aktywnie udzielają się w mediach społecznościowych, dzieląc się swoimi propozycjami i nadziejami dotyczącymi rozwoju akcji w zbliżającej się, 27. odsłonie telewizyjnego hitu.

