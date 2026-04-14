Katastrofa na weselu w "M jak miłość". Ślub Eweliny i Michała zakończy się awanturą i zniszczonym tortem

Emisja 1926. odcinka serialu M jak miłość w TVP2

Ceremonia zaślubin Eweliny i Michała w 1926. odsłonie "M jak miłość" odbędzie się równo tydzień po budzącym kontrowersje ślubie Kasi (Paulina Lasota) oraz Mariusza (Mateusz Mosiewicz). W przeciwieństwie do tamtej sytuacji, relacja tej dwójki jest całkowicie szczera, a w ich związku nie ma cienia kłamstw, przymuszania czy lęku przed nieobliczalnymi reakcjami ze strony partnera.

Doświadczony weteran wojenny z misji w Afganistanie, który w wyniku eksplozji pułapki minowej stracił rękę, w końcu może cieszyć się prawdziwym szczęściem u boku ukochanej. Nikt nie stanie mu już na drodze do małżeństwa z Eweliną, która wcześniej zdecydowała się na dramatyczny krok i uciekła sprzed ołtarza w dniu swojego poprzedniego ślubu. Ostatecznie kobieta zaufała swoim uczuciom i postawiła na miłość do Michała, którego nieustannie darzyła ogromnym uczuciem, mimo wstrząsających incydentów z przeszłości.

Szpaler z szabel na ślubie Eweliny i Michała w "M jak miłość"

Przebieg uroczystości ślubnej Eweliny i Michała w 1926. odcinku "M jak miłość" zaplanowano z ogromnym rozmachem. Wydarzenie będzie miało charakter tradycyjny i wysoce romantyczny, z mocnym akcentem patriotycznym, ponieważ w kościele pojawią się umundurowani żołnierze. Tuż po tym, jak narzeczeni wypowiedzą sakramentalne tak, wojskowi na wyraźny rozkaz najwyższego rangą oficera utworzą nad młodą parą zjawiskowy szpaler z lśniących szabel. Na liście gości nie zabraknie oczywiście Janka, rodzonego brata pana młodego, któremu towarzyszyć będzie zgrana paczka znajomych ze studiów.

Mateusz Mostowiak z Bogną w 1926 odcinku "M jak miłość"

Młodszy z braci Winiarów zdecyduje się na sprytny fortel, aby pomóc Mateuszowi w znalezieniu partnerki i zeswataniu go z Bogną (Sherazade Wolff). Janek weźmie sprawy w swoje ręce i zaprosi zapatrzoną w Mostowiaka dziewczynę na ślub oraz wesele, wpisując ją jako osobę towarzyszącą swojego kolegi.

Mostowiak dowie się o wszystkim dopiero przed wejściem do kościoła, gdy zobaczy czekającą na niego Bognę – to efekt tajnych działań Janka, który bez słowa uzupełnił weselną listę o jej nazwisko.

- Po cholerę wtrącasz się w nie swoje sprawy?! - oburzy się Mateusz.

- Dla twojego dobra… Klin klinem, stary! Chcesz do końca życia wzdychać do dziewczyny, która już ma chłopaka?

Zniszczony tort i bójka na weselu w 1926 odcinku "M jak miłość"

Ostatnie sceny 1926. epizodu "M jak miłość" przyniosą bardzo niespodziewane i burzliwe zwroty akcji podczas przyjęcia weselnego. Początkowo Matylda (Klementyna Lamort) przez czysty przypadek zrujnuje okazały tort weselny Eweliny i Michała, który młodzi otrzymali w ramach okazałego prezentu. Załamana swoim niefortunnym zachowaniem, błyskawicznie opuści salę weselną z twarzą zalaną rzewnymi łzami.

Następnie sytuację diametralnie skomplikuje Majka (Matylda Giegżno), goszcząca na weselu w towarzystwie Tomka (Chris Cugowski), która niespodziewanie zaciągnie zdezorientowanego Mateusza wprost na taneczny parkiet. Kobieta całkowicie zignoruje jego zdecydowany sprzeciw i niechęć do wspólnego tańca. Ta przedziwna sytuacja doprowadzi ostatecznie do wściekłości Tomka, który straci w końcu cierpliwość do ciągłej obecności Mostowiaka w bezpośrednim pobliżu jego partnerki.

- Odwal się od mojej dziewczyny albo inaczej sobie porozmawiamy! - zagrozi Mostowiakowi.