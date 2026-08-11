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W poprzednim odcinku „La Promesy” Jana postawiła na swoim i zmusiła markizę, by dalej opłacała opiekę nad małym Dieguitem. María i Salvador robili, co mogli, żeby wreszcie pogodzić Virtudes z matką. W pałacu doszło też do poruszającej rozmowy. María w końcu powiedziała Martinie całą prawdę o okolicznościach śmierci Píi. Lorenzo też nie zwalniał tempa. Zrobił odważny krok i zaprosił Maríę Antonię na kolację do restauracji. Catalina zebrała się na odwagę i zrobiła pierwszy krok w stronę Adriana, bo chciała przeprosić za wcześniejsze nieporozumienia. Jakie będą tego konsekwencje?
La Promesa - pałac tajemnic" odc. 458 - streszczenie
Salvador i Vera zaczynają podejrzewać, że Lope wpadł w poważne kłopoty i może potrzebować pomocy. Lorenzo coraz uważniej wypytuje Alonsa o Maríę Antonię. W pałacu dochodzi do niespodzianki, kiedy hrabia de Ayala wręcza Martinie naszyjnik z diamentami. W kuchni znów robi się nerwowo, bo konflikt Virtudes z Simoną i Candelą zaostrza się. Mimo napięcia służba jednoczy siły, organizuje dyskretne czuwanie i w ciszy żegna Píę.
La Promesa - pałac tajemnic" odc. 458 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Dalsze losy bohaterów „La Promesy” można śledzić regularnie na antenie TVP2. Serial leci kilka razy w tygodniu, więc łatwo być na bieżąco z kolejnymi tajemnicami rodu Luján. A jeśli chcecie sprawdzić, co wyniknie z prezentu dla Martiny i cichego czuwania w La Promesie, zaplanujcie seans po południu. Odcinek 458 „La Promesy” TVP2 pokaże 19 sierpnia 2026 roku o 15:05.
La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
To hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów w świat arystokracji z początku XX wieku. Historia skupia się na Janie, młodej kobiecie, która szuka sprawiedliwości za krzywdy wyrządzone jej rodzinie. Trop prowadzi ją do luksusowej posiadłości, w której podziały klasowe i zdrady są na porządku dziennym. Serial łączy dramat, romans i wątki kryminalne, pokazując losy zarówno arystokracji, jak i służby. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)