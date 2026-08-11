W poprzednim odcinku „La Promesy” Jana postawiła na swoim i zmusiła markizę, by dalej opłacała opiekę nad małym Dieguitem. María i Salvador robili, co mogli, żeby wreszcie pogodzić Virtudes z matką. W pałacu doszło też do poruszającej rozmowy. María w końcu powiedziała Martinie całą prawdę o okolicznościach śmierci Píi. Lorenzo też nie zwalniał tempa. Zrobił odważny krok i zaprosił Maríę Antonię na kolację do restauracji. Catalina zebrała się na odwagę i zrobiła pierwszy krok w stronę Adriana, bo chciała przeprosić za wcześniejsze nieporozumienia. Jakie będą tego konsekwencje?

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La Promesa - pałac tajemnic" odc. 458 - streszczenie

Salvador i Vera zaczynają podejrzewać, że Lope wpadł w poważne kłopoty i może potrzebować pomocy. Lorenzo coraz uważniej wypytuje Alonsa o Maríę Antonię. W pałacu dochodzi do niespodzianki, kiedy hrabia de Ayala wręcza Martinie naszyjnik z diamentami. W kuchni znów robi się nerwowo, bo konflikt Virtudes z Simoną i Candelą zaostrza się. Mimo napięcia służba jednoczy siły, organizuje dyskretne czuwanie i w ciszy żegna Píę.

La Promesa - pałac tajemnic" odc. 458 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dalsze losy bohaterów „La Promesy” można śledzić regularnie na antenie TVP2. Serial leci kilka razy w tygodniu, więc łatwo być na bieżąco z kolejnymi tajemnicami rodu Luján. A jeśli chcecie sprawdzić, co wyniknie z prezentu dla Martiny i cichego czuwania w La Promesie, zaplanujcie seans po południu. Odcinek 458 „La Promesy” TVP2 pokaże 19 sierpnia 2026 roku o 15:05.

La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

To hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów w świat arystokracji z początku XX wieku. Historia skupia się na Janie, młodej kobiecie, która szuka sprawiedliwości za krzywdy wyrządzone jej rodzinie. Trop prowadzi ją do luksusowej posiadłości, w której podziały klasowe i zdrady są na porządku dziennym. Serial łączy dramat, romans i wątki kryminalne, pokazując losy zarówno arystokracji, jak i służby. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)