"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 458

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-08-11 10:22

W 458. odcinku „La Promesy” w pałacu narasta napięcie, bo nikt nie mówi wprost, o co naprawdę chodzi. W centrum wydarzeń znajdzie się Martina, a jeden gest hrabiego de Ayali może sporo namieszać. Na drugim planie służba po cichu szykuje się do pożegnania kogoś, kto był im wyjątkowo bliski.

Martina z serialu La Promesa w białej bluzce z koronką patrzy w bok. O szczegółach odcinka 458 przeczytasz na Eska.
Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku „La Promesy” Jana postawiła na swoim i zmusiła markizę, by dalej opłacała opiekę nad małym Dieguitem. María i Salvador robili, co mogli, żeby wreszcie pogodzić Virtudes z matką. W pałacu doszło też do poruszającej rozmowy. María w końcu powiedziała Martinie całą prawdę o okolicznościach śmierci Píi. Lorenzo też nie zwalniał tempa. Zrobił odważny krok i zaprosił Maríę Antonię na kolację do restauracji. Catalina zebrała się na odwagę i zrobiła pierwszy krok w stronę Adriana, bo chciała przeprosić za wcześniejsze nieporozumienia. Jakie będą tego konsekwencje?

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La Promesa - pałac tajemnic" odc. 458 - streszczenie

Salvador i Vera zaczynają podejrzewać, że Lope wpadł w poważne kłopoty i może potrzebować pomocy. Lorenzo coraz uważniej wypytuje Alonsa o Maríę Antonię. W pałacu dochodzi do niespodzianki, kiedy hrabia de Ayala wręcza Martinie naszyjnik z diamentami. W kuchni znów robi się nerwowo, bo konflikt Virtudes z Simoną i Candelą zaostrza się. Mimo napięcia służba jednoczy siły, organizuje dyskretne czuwanie i w ciszy żegna Píę.

La Promesa - pałac tajemnic" odc. 458 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dalsze losy bohaterów „La Promesy” można śledzić regularnie na antenie TVP2. Serial leci kilka razy w tygodniu, więc łatwo być na bieżąco z kolejnymi tajemnicami rodu Luján. A jeśli chcecie sprawdzić, co wyniknie z prezentu dla Martiny i cichego czuwania w La Promesie, zaplanujcie seans po południu. Odcinek 458 „La Promesy” TVP2 pokaże 19 sierpnia 2026 roku o 15:05.

La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

To hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów w świat arystokracji z początku XX wieku. Historia skupia się na Janie, młodej kobiecie, która szuka sprawiedliwości za krzywdy wyrządzone jej rodzinie. Trop prowadzi ją do luksusowej posiadłości, w której podziały klasowe i zdrady są na porządku dziennym. Serial łączy dramat, romans i wątki kryminalne, pokazując losy zarówno arystokracji, jak i służby. W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
La Promesa - pałac tajemnic: streszczenie odcinka 452
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic