"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 1006

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-08-11 10:18

W odcinku 1006 serialu "Dziedzictwo" emocje między Naną a Poyrazem wyraźnie rosną. Ona wciąż nie umie przełamać swoich obaw, a on nie odpuszcza i próbuje wreszcie dokończyć ważną rozmowę. Do tego dochodzą sercowe komplikacje wśród ich bliskich, które mogą namieszać w dotychczasowych układach.

W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" w życiu bohaterów sporo się wydarzyło. Aynur postanowiła dać szansę Kivancowi, bo chciała odciąć się od Sinana. Przez nagłe zatrucie pokarmowe u małego Yusufa Nana i Poyraz musieli przerwać podróż poślubną. Chłopiec bardzo się ucieszył, że opiekunowie wrócili, i poprosił ich, żeby już zawsze byli małżeństwem. Poyraz coraz wyraźniej dawał Nanie do zrozumienia, że naprawdę mu na niej zależy, a w domu prokuratora doszło do ostrej sprzeczki między Sinanem i Aynur, która znów spóźniła się do pracy. Jak te wydarzenia wpłyną na relacje w domu?

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"Dziedzictwo" odc. 1006 - streszczenie

Poyraz jest pewien, że Nana też coś do niego czuje, więc chce wrócić do przerwanej rozmowy. Ona jednak wciąż nie jest na to gotowa i znowu wymiguje się od szczerego wyznania. Tymczasem Aynur dostaje od Kivanca kwiaty i zaproszenie na kolację, ale mimo nacisków Adalet nie potrafi przestać myśleć o Sinanie. Ten planuje z kolei romantyczny wieczór z Ezgi. Mert w końcu mówi Nanie wprost, że od dawna kocha Nazli, a Yusuf po chorobie wraca do szkoły.

"Dziedzictwo" odc. 1006 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Na kolejny odcinek "Dziedzictwa" nie trzeba długo czekać. Serial leci regularnie w TVP1, więc łatwo być na bieżąco z losami Nany i Poyraza. Odcinek 1006 zostanie wyemitowany 19 sierpnia 2026 roku o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to popularna turecka telenowela o rodzinnych konfliktach i szukaniu szczęścia po trudnych przejściach. Na początku historia kręciła się wokół Seher i Yamana, ale z czasem pojawiły się nowe wątki i bohaterowie. Dziś widzowie najczęściej śledzą relację Nany i Poyraza, którzy razem opiekują się małym Yusufem. W serialu grają między innymi:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
Nana z serialu Dziedzictwo patrzy w bok z przejęciem. O losach bohaterki w 1006 odcinku przeczytasz na Eska.
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