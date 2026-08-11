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W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" w życiu bohaterów sporo się wydarzyło. Aynur postanowiła dać szansę Kivancowi, bo chciała odciąć się od Sinana. Przez nagłe zatrucie pokarmowe u małego Yusufa Nana i Poyraz musieli przerwać podróż poślubną. Chłopiec bardzo się ucieszył, że opiekunowie wrócili, i poprosił ich, żeby już zawsze byli małżeństwem. Poyraz coraz wyraźniej dawał Nanie do zrozumienia, że naprawdę mu na niej zależy, a w domu prokuratora doszło do ostrej sprzeczki między Sinanem i Aynur, która znów spóźniła się do pracy. Jak te wydarzenia wpłyną na relacje w domu?
"Dziedzictwo" odc. 1006 - streszczenie
Poyraz jest pewien, że Nana też coś do niego czuje, więc chce wrócić do przerwanej rozmowy. Ona jednak wciąż nie jest na to gotowa i znowu wymiguje się od szczerego wyznania. Tymczasem Aynur dostaje od Kivanca kwiaty i zaproszenie na kolację, ale mimo nacisków Adalet nie potrafi przestać myśleć o Sinanie. Ten planuje z kolei romantyczny wieczór z Ezgi. Mert w końcu mówi Nanie wprost, że od dawna kocha Nazli, a Yusuf po chorobie wraca do szkoły.
"Dziedzictwo" odc. 1006 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Na kolejny odcinek "Dziedzictwa" nie trzeba długo czekać. Serial leci regularnie w TVP1, więc łatwo być na bieżąco z losami Nany i Poyraza. Odcinek 1006 zostanie wyemitowany 19 sierpnia 2026 roku o godzinie 16:00.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to popularna turecka telenowela o rodzinnych konfliktach i szukaniu szczęścia po trudnych przejściach. Na początku historia kręciła się wokół Seher i Yamana, ale z czasem pojawiły się nowe wątki i bohaterowie. Dziś widzowie najczęściej śledzą relację Nany i Poyraza, którzy razem opiekują się małym Yusufem. W serialu grają między innymi:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)