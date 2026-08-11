W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" w życiu bohaterów sporo się wydarzyło. Aynur postanowiła dać szansę Kivancowi, bo chciała odciąć się od Sinana. Przez nagłe zatrucie pokarmowe u małego Yusufa Nana i Poyraz musieli przerwać podróż poślubną. Chłopiec bardzo się ucieszył, że opiekunowie wrócili, i poprosił ich, żeby już zawsze byli małżeństwem. Poyraz coraz wyraźniej dawał Nanie do zrozumienia, że naprawdę mu na niej zależy, a w domu prokuratora doszło do ostrej sprzeczki między Sinanem i Aynur, która znów spóźniła się do pracy. Jak te wydarzenia wpłyną na relacje w domu?

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"Dziedzictwo" odc. 1006 - streszczenie

Poyraz jest pewien, że Nana też coś do niego czuje, więc chce wrócić do przerwanej rozmowy. Ona jednak wciąż nie jest na to gotowa i znowu wymiguje się od szczerego wyznania. Tymczasem Aynur dostaje od Kivanca kwiaty i zaproszenie na kolację, ale mimo nacisków Adalet nie potrafi przestać myśleć o Sinanie. Ten planuje z kolei romantyczny wieczór z Ezgi. Mert w końcu mówi Nanie wprost, że od dawna kocha Nazli, a Yusuf po chorobie wraca do szkoły.

"Dziedzictwo" odc. 1006 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Na kolejny odcinek "Dziedzictwa" nie trzeba długo czekać. Serial leci regularnie w TVP1, więc łatwo być na bieżąco z losami Nany i Poyraza. Odcinek 1006 zostanie wyemitowany 19 sierpnia 2026 roku o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to popularna turecka telenowela o rodzinnych konfliktach i szukaniu szczęścia po trudnych przejściach. Na początku historia kręciła się wokół Seher i Yamana, ale z czasem pojawiły się nowe wątki i bohaterowie. Dziś widzowie najczęściej śledzą relację Nany i Poyraza, którzy razem opiekują się małym Yusufem. W serialu grają między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)