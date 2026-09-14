"Na Wspólnej" - odcinki 4280, 4281, 4282 i 4283 nie zwiastują nic nowego dla naszych bohaterów. Weronika podejmie trudną walkę o Kalską, która omal nie zabija męża-przemocowca, za co trafi za kratki. Bednarczukowa zaś ośmieszy się przed całą szkołą, gdy omyłkowo wręczy uczennicom swoją wesołą erotyczną twórczość.

W tak zwanym międzyczasie Marta wróci do pracy w redakcji i szybko padnie ofiarą molestowania ze strony nowego kolegi (w tej roli dołączający do obsady Aleksander Milicevic), a Dorota, którą Włodek poznał w samolocie i która zaoferowała pomoc w prowadzeniu baru, zacznie się podejrzanie i niepokojąco zachowywać. Więcej szczegółów dot. nowych odcinków "Na Wspólnej", które ukażą się w dniach 14-17 września, znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4280 - STRESZCZENIE szczegółowe (14 września)

Kalska nie wytrzymała – zabiła męża?! Weronika przerażona – martwi się, że Greg skrzywdzi Ewelinę po tym, jak zabrał ją z powrotem do domu. Dzwoni do niej, ale Kalska nie odbiera. Greg też milczy i nie pojawia się na dyżurze. Nagle Roztocka odbiera połączenie od Eweliny – słysząc jakieś niepokojące odgłosy, jedzie do Kalskich. Przed domem widzi ratowników zabierających zakrwawionego Grega. Po chwili policja wyprowadza skutą kajdankami Ewelinę! Włodek podejmuje współpracę z Dorotą – czy powinien jej ufać?! Monika bardzo się cieszy, że dzięki zaangażowaniu Doroty Zięba znowu myśli o pracy w barze. Ale Renata wprost przeciwnie – nagłe zainteresowanie Zakrzewskiej barem i ojcem jest dla niej podejrzane. Czy rzeczywiście tej kobiecie można ufać? Leśniewska wróci do pracy w TV?! Marta ma dziś poprowadzić wywiad w TV – bardzo przeżywa pierwsze dłuższe rozstanie z synkiem. Mikołaj obiecuje żonie, że da radę ze wszystkim... Kiedy w studio naciągacz od kryptowalut widzi Leśniewską, chce się wycofać – Baliszewski go powstrzymuje. Marta na antenie robi z "eksperta" miazgę, ujawniając jego przekręty finansowe. Po programie szef proponuje Leśniewskiej... powrót do pracy!

"Na Wspólnej" odc. 4281 - STRESZCZENIE szczegółowe (15 września)

Weronika walczy o Ewelinę – a Greg o życie! Życie Grega pchniętego nożem przez żonę jest zagrożone – lekarze walczą o niego. Ale Weronika bardziej martwi się o Ewelinę. W areszcie - jako jej obrońca - z przerażeniem słucha relacji Kalskiej: Greg znowu ją pobił do krwi a potem chciał utopić w wannie! Kobieta jest w okropnym stanie – Roztocka chce jej załatwić psychiatrę. Ewelina nie dba o to – prosi Weronikę, żeby zaopiekowała się jej córką… Wspólniczka Włodka tylko udaje uczciwą?! Zięba uzgadnia z Dorotą nowości w menu ich baru. Jako łasuch jest zachwycony pomysłem współpracy ze specjalistką, którą wspólniczka znalazła. Elena - autorka bloga cukierniczego - uprzedza, że jest trudna w relacjach, ale potrafi robić cudowne desery. Zakrzewska przekonuje ją, by piekła dla nich... Jakiś czas później Dorota w nerwach odbiera telefon – jest bardzo dla kogoś nieprzyjemna! Janusz wpadnie z Teresą?! Bednarczuk zwierza się Dance, że mąż nie akceptuje jej fantazji erotycznych – wręcz zaczyna się jej bać! Po południu do Zimińskiej wpada Halinka i podekscytowana opowiada, że znalazła listy Janusza – jest przekonana, że ukochany zamierza się jej... oświadczyć! Nagle puka Bednarczuk, która przyszła na tajne korepetycje z Januszem. Zimińska musi improwizować – wita Teresę jako... swoją sprzątaczkę!

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"Na Wspólnej" odc. 4282 - STRESZCZENIE szczegółowe (16 września)

Ewelina zabrania przesłuchiwania córki! Weronika ustala z Lwem, że córka Kalskich zostanie u nich. Jagoda bardzo chce się zobaczyć z mamą – Roztockiej udaje się załatwić krótkie widzenie. Podczas spotkania Ewelina tuli córkę i błaga Weronikę, żeby trzymała Jagodę z dala od tej sprawy. Kiedy Roztocka przekonuje, że jej zeznania mogą pomóc, Kalska kategorycznie zabrania przesłuchiwania córki! Martę witają w pracy duże zmiany! Marta przy wsparciu męża podejmuje wyzwanie – wraca do pracy. Wita ją serdecznie Tomek "Gęba". Ale okazuje się, że to nie Leśniewska jest dziś najważniejsza – do zespołu dołącza nowa gwiazda: Fabian Krawiec. Baliszewski decyduje, że to z tym zarozumiałym przystojniakiem Marta poprowadzi poranny program. Gębowski jest wściekły! Bednarczuk zalicza same wpadki... Teresa ustala z Danką, że dziś poprowadzi korepetycje Janusza w ich szkole. Kiedy Rafał chce zaprosić gdzieś żonę po pracy – słyszy odmowę... W czasie lekcji Teresa zalicza gafę – dwie uczennice dostają wraz z ocenionymi klasówkami kartki z... erotyczną powieścią Bednarczuk! To nie koniec wpadek – mąż wparowuje do klasy, w której Teresa uczy Janusza. Reakcja nabuzowanego Rafała totalnie ją zaskakuje!

"Na Wspólnej" odc. 4283 - STRESZCZENIE szczegółowe (17 września)

Julka chce ćpać a Igor… dopaść dilera! Julka po tygodniu w ośrodku odwykowym dzwoni do taty i błaga, by ją zabrał. Nowak jedzie do córki – słucha jej żalów i wyrzutów. Terapeuta tłumaczy to głodem narkotykowym i przekonuje, że Julka musi zostać, jeśli chce się wyleczyć... Nowak poznaje w ośrodku Wiolę, która też ma uzależnioną córkę – kobieta wspiera jego walkę o Julkę. Nagle na telefon Julki odzywa się diler – wrócił i ma towar... Igor zamierza dopaść Szarego! Marta obmacywana przez nową gwiazdę! Leśniewski zostaje z dziećmi a Marta w pracy mierzy się z Fabianem, który ma swoją wizję programów opartych na skrajnych emocjach. W dodatku Krawiec próbuje Martę obmacywać! Tymczasem Mikołaj - zajęty małym Tymkiem - nie zauważa co kombinuje Stefanek. A ten... zamierza udostępniać w necie śmieszne filmiki ze swoim braciszkiem! Bednarczuk upokorzona i zdemaskowana! Do Danki wpada Teresa i dramatyzuje, że jest skończona jako nauczyciel. Uczniowie wykorzystali jej wczorajszy błąd i cała szkoła wie już, że jest pisarką erotycznych powieści. Rafał też się tego dowiaduje – ale... to go w żonie wyraźnie kręci! Po południu Halina, szukając Danki, zauważa przed szkołą ukochanego Janusza – ze "sprzątaczką" Teresą! Jest w szoku.

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