"M jak miłość". Joanna ma nowy plan na Artura. Próbuje wzbudzić zazdrość w przychodni - WIDEO

Artur i Joanna z „M jak miłość” spędzą namiętne chwile w Berlinie

W 1941 odcinku „M jak miłość” romans Artura z Joanną nabierze tempa podczas wspólnego wyjazdu do Berlina na sympozjum. Rogowski ukryje ten fakt przed Marysią, która będzie przekonana, że jej mąż jest po prostu zapracowany wykładami i z tego powodu się nie odzywa. Niewierny lekarz poświęci ten czas wyłącznie kochance, zdając sobie sprawę, że to rzadka okazja na tak bliskie chwile.

Po romantycznych dniach i nocach, Artur powróci do Marysi, jak gdyby nic się nie stało. W 1941 odcinku „M jak miłość” przybierze maskę stęsknionego męża, podczas gdy Joanna znów zostanie zepchnięta na drugi plan. Odwiezie ją do Grabiny i jasno zasugeruje, że kolejne spotkanie nie nastąpi zbyt szybko. To uświadomi młodej lekarce, że musi przejąć inicjatywę. Jak wyznała Dominika Sakowicz w „Kulisach serialu M jak miłość”: „Mogę jedynie powiedzieć, że najlepszym wyjściem dla Artura jest to, żeby kierował się sercem i że prawda zawsze się obroni. Oczywiście na pewno ktoś na tym ucierpi, prędzej czy później. Ale jeśli robimy coś w prawdzie i kierujemy się sercem, to się zawsze obroni...”

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Joanna przyprowadzi do przychodni Artura z „M jak miłość” nowego znajomego

W efekcie, na początku października w nowych odcinkach „M jak miłość”, Joanna pojawi się w przychodni w Lipnicy w towarzystwie swojego przyjaciela, Wojtka. To będzie celowy krok, by udowodnić Rogowskiemu, że jej uczucie jest zbyt silne na długie rozstania. Zanim to nastąpi, wyśle mu błagalne wiadomości, prosząc o krótką chwilę rozmowy. Artur znajdzie się w trudnym położeniu, próbując pogodzić namiętność do Joanny z odpowiedzialnością wobec Marysi. Zdrada zraniłaby jego żonę, dlatego będzie unikał jednoznacznych decyzji.

Wiem, że nie odejdzie od żony. A ja nie potrafię bez Ciebie żyć, nie potrafię oddychać... Zawsze będę kochać, bez względu na wszystko. Spotkajmy się jeszcze jeden raz, ostatni raz. Proszę... Cały czas myślę o Tobie, tylko o Tobie... Odbierz. Tęsknię. Chcę chociaż usłyszeć Twój głos... Przepraszam, namówiłam Wojtka, bo chciałam Cię chociaż przez chwilę zobaczyć.

Żona Rogowskiego z „M jak miłość” spotka Joannę z mężczyzną

Joanna nie przewidzi jednak, że przed przychodnią spotka Marysię. Żona Artura z „M jak miłość” będzie zdumiona obecnością lekarki, która przecież zakończyła tam pracę. Jeszcze większe zaskoczenie wywoła widok jej w towarzystwie Wojtka, choć Marysia nie połączy kropek.

To jednak nie koniec emocji, ponieważ Joanna w tym samym odcinku wróci do gabinetu Artura, by rzucić mu się w ramiona. Kiedy oboje zatracą się w namiętnym pocałunku, a Rogowski zasugeruje ucieczkę, nie będą mieli pojęcia, że tuż za drzwiami stoi Marysia. To właśnie ten moment przesądzi o ujawnieniu ich potajemnego romansu!