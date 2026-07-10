Na Wspólnej odcinki 4248-4251. Ślub-niespodzianka kończy się na... SORZ-e - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" - nowe odcinki to rozterki Juliusza, szalony ślub i jeszcze bardziej szalona Julka. Po zawodzie miłosnym Juliusz straci chęci do życia, do tego stopnia, że do akcji wkroczyć będzie musiał Wojtek. Tymczasem Weronika zacznie coraz bardziej przekonywać się do Kalskiego, a Julka staczać na samo dno. Okradnie Ewę, po czym bezczelnie ją okłamie. Później, desperacko poszukując pieniędzy na narkotyki, zacznie wyprzedawać własne rzeczy. Anka (wreszcie!) połapie się, co jest na rzeczy. W tak zwanym międzyczasie Brygida i Remek zaskakują swoich bliskich niespodziewanym ślubem, który... kończy się w jeszcze bardziej niespodziewany sposób. Szczegóły odcinków 4248, 4249, 4250 i 4251 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej", odcinki 4248, 4249, 4250 i 4251 - ZDJĘCIA

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"Na Wspólnej" odc. 4248 - STRESZCZENIE szczegółowe (20 lipca)

Wypadek Jasia ułatwia Julce… ćpanie?! Synek Igora i Ani spada z łóżka – rodzice wiozą płaczące dziecko do szpitala. Rentgen nie pokazuje złamań, ale lekarka podejrzewa wstrząśnienie mózgu... Tymczasem Julka odwiedza babcię i przeprasza za swoje paskudne zachowanie. Kiedy Ewa ustala coś z Maćkiem, Jula kradnie jej z portfela 200 złotych, za które kupuje narkotyki. Kiedy dowiaduje się, że tata i Anka zostają na noc w szpitalu – zadowolona zażywa prochy... Monika martwi się o Fionę, a Kajetan nią… gardzi?! Monika martwi się o Fionę – dziewczyna przeżywa to, że jej matka zeznaje dziś na policji w sprawie hejtu w sieci. Kowalskiej grożą zarzuty o uporczywe nękanie oraz defraudację pieniędzy ze zbiórek charytatywnych. Kobieta kluczy, tłumacząc się chorobą dwubiegunową… Kajetan jest zły na Fionę – wiedziała o wielu przekrętach matki! Doktor Kalski punktuje u wszystkich?! Kamil robi trening biegowy w drodze do pracy – doktor Kalski jest pod wrażeniem. Hoffer dziękuje mu za propagowanie zdrowego stylu życia... Lew i Greg ratują pacjenta z wadą serca. Jego żona jest im wdzięczna. Po pracy Nalepa zaskakuje Kalskiego – Weronika zaprasza go z żoną na kolację. Roztocka bardzo chce zmienić zdanie o koledze ukochanego...

"Na Wspólnej" odc. 4249 - STRESZCZENIE szczegółowe (21 lipca)

Doktor Kalski wyjawia swoją tajemnicę - Weronika zaczyna go lubić?! Kalski wpada spóźniony do pracy – przeprasza Nalepę, że wczoraj odwołali z żoną ich wspólną kolację. Lew z troską pyta o Ewelinę i słyszy, że kobieta… cierpi na depresję! Roztocka widzi, jak przed szpitalem Kalski gra w piłkę z synem pacjenta, którego serce leczył. Weronika jest pod wrażeniem – może pomyliła się co do Grega? Uzależniona Julka kombinuje na wszystkich frontach! Julka budzi się po nocy ćpania i natychmiast pisze do dilera, że potrzebuje prochów. Musi tylko skołować kasę. Igor wpada ze szpitala po rzeczy dla Jasia – odmawia córce pieniędzy. Julka idzie do babci i prosi o zastrzyk gotówki. Ewa nie daje – tłumaczy, że wczoraj zniknęło jej z portfela 200 zł. Jula sprytnie odwraca uwagę od siebie – oskarża kolegę Maćka, który nocował u Ostrowskich... Juliusz po zawodzie miłosnym – nie widzi sensu życia?! Krystyna zamartwia się o Janusza, który – jak sądzi – nie dotarł na ich randkę. Boi się, że spotkało go coś złego… Tymczasem Juliusz przybity – jego miłość okazała się… okropną kobietą! Ojciec Wojtka nie chce nawet iść na planową wizytę po przeszczepie nerki. Szulc nie odpuszcza – tłumaczy mu, że przecież ma dla kogo żyć!

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"Na Wspólnej" odc. 4250 - STRESZCZENIE szczegółowe (22 lipca)

Ślub-niespodzianka Brygidy i Remka! Remek budzi Brygidę pocałunkami – wręcza jej… zaręczynowy pierścionek! Czeka ich wspaniały dzień… Tymczasem Kluskowie i matka Brygidy nic nie wiedzą o ich ślubie – zostali zaproszeni na występy przedszkolne Oliwki. W sali na scenie zamiast dzieci pojawiają się Brygida i Remek oraz urzędnik, który udziela im ślubu! Rodzice młodych są w szoku a Lucy uspokaja Michała, który bardzo przeżywa wyjście Brygidy za mąż… Młoda para nie może doczekać się nocy poślubnej – po niej… lądują na SOR-ze! Julka przegina totalnie – Anka ją przyłapie na braniu narkotyków?! Julka rozpaczliwie szuka pieniędzy na narkotyki – prosi nawet o pożyczkę Leona. Chłopak – pamiętając jej ostatnie akcje z prochami – odmawia. Dziewczyna jest obrażona. Zdesperowana Jula postanawia sprzedać w lombardzie swój tablet. Mając gotówkę, umawia się z dilerem. W domu – zadowolona – rozstawia książki, pozorując naukę. Kiedy próbuje zażyć narkotyk, w domu nagle pojawia się Ania!

"Na Wspólnej" odc. 4251 - STRESZCZENIE szczegółowe (23 lipca)

Igor i Anka orientują się w końcu, że Julka się stacza?! Igor, Ania i Jaś wracają ze szpitala – budzą skacowaną Julkę. Po drodze nasłuchali się skarg sąsiadki – podobno mega hałasowała w nocy. Dziewczyna tłumaczy się sprzątaniem na ich powrót. Ania jest czujna – widząc trzęsącą się i rozdrażnioną Julkę próbuje z nią porozmawiać... Tymczasem Igor dostaje telefon ze szkoły – wychowawczyni jego córki chce z nim poważnie porozmawiać! Junior wraca do Elizy a Jarek zaczyna… nowe życie?! Junior dziś wraca do domu – Eliza nie może doczekać! Nie widziała syna miesiąc i martwi się, że wciąż jest na nią wściekły. Junior również jest pełen obaw – Ida próbuje go przekonać, że wszystko się ułoży… Tymczasem Jarek spotyka na ulicy Wrońską, z którą spędził upojną noc. Martyna wita go miłym buziakiem – nie żywi do niego urazy, że przestał się odzywać... Michał i Lucy przyłapani na miłosnych igraszkach! Po nocy poślubnej Brygidy i Remka, do ich mieszkania wpada... Michał! Szybko ucieka... Lucy, widząc jego pogubienie, proponuje mu namiętne popołudnie. Niespodziewanie, w mieszkaniu nakrywa ich Ignacy z kolegą! Kumpel Ignacego jest pod ogromnym wrażeniem widząc Lucy w bieliźnie – robi kobiecie zdjęcie z ukrycia...

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