"Na Wspólnej" nie traci formy. W nowych odcinkach czeka nas drama z przeszłością Lucy, gangsterskie porachunki Szulców, konspira Kasi i Darka, wpadka Kaliny, operacja Agierowej, rozpacz Czerskiego, Ola pomagająca Alanowi i początek końca małżeństwa Elizy i Jarka. Szczegóły dotyczące odcinków 4197, 4198, 4199 i 4200 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4197 - STRESZCZENIE szczegółowe (20 kwietnia)

Romans Elizy z Bartkiem wyjdzie na jaw?! Wichrowski od rana wydzwania do Elizy - ta okłamuje męża, że to oferty sprzedażowe. Bergowie jadą z Juniorem na komisariat i oddychają z ulgą - rodzice pobitych chłopaków wycofali skargę. Jarek ma dla żony niespodziankę - mogą wreszcie spędzić czas we dwoje. W tej chwili Eliza dostaje smsa od Bartka - albo się z nim natychmiast spotka, albo… on przyjedzie do jej domu! Kalina osaczona - jeszcze nie wie, jak bardzo! Kasia i Darek żyją w konspiracji - udają, że się rozwodzą. Żbikowa odwiedza teścia w kancelarii i załamana prosi go o poradę w sprawie rozwodu. Kalina podpowiada, że Kasia powinna walczyć o alimenty. Po pracy Trzeciak idzie do Łukasza, który żąda od niej pieniędzy a dostaje... seks! Tymczasem Darek dowiaduje się, że Kama - świadkowa Kaliny - jest aktorką i kobiety nigdy się nie znały... Brygida w szoku - wie od Remka, jaki zawód uprawia Lucy! Remek odwołuje wizytę w domu rodziców - czuje w tym zaproszeniu podstęp. Kluskowa z Jolantą kombinują co zrobić, by młodzi jednak odwiedzili rodzinną posiadłość Klusków... Brygida i Remigiusz wpadają do Igi i Jakuba na imprezę zapoznawczą z... Lucy! Jest całkiem sympatycznie do chwili, gdy Klusek przypomina sobie skąd zna partnerkę Michała - zeznawała na komendzie, jest prostytutką!

"Na Wspólnej" odc. 4198 - STRESZCZENIE szczegółowe (21 kwietnia)

Prostytutka i… nowotwór - to zbyt wiele nawet dla Brygidy! Klusek sprawdził kartotekę Lucy - Brygida czuje, że musi powiedzieć Michałowi, że Lucy jest prostytutką. Kiedy słyszy, że Brzozowski wie o wszystkim - jest w szoku! Mimo to Brygida dopada Lucy - dochodzi do ostrej pyskówki! Jakby emocji było mało, wieczorem do córki i Remka wpada Jolanta - mówi, że ojciec Remigiusza umiera! Darek dopada Kamę a Kasia… Łukasza! Darek, podając się za debiutującego reżysera, umawia się na spotkanie z Kamą. Na jego widok aktorka chce uciekać! Tymczasem Kasia śledzi Kalinę - robi jej zdjęcia w czasie randki z Łukaszem. Później zaczaja się na niego razem z Anetą - czy ich prowokacja się uda?! Kosma zazdrosny o Julkę a Igor zgasi zapał Sandry?! Leon prosi Julkę, żeby zagrała w teledysku do jego nowej piosenki. Kosma wkurzony i zazdrosny - uważa, że raper chce mu odbić dziewczynę! Tymczasem Igor gasi zapał Sandry, która ma mocny temat o wykorzystywaniu więźniarek przez strażników - wraz ze Smolnym tłumaczą dziennikarce, że zanim wypuszczą artykuł muszą zbadać sprawę u źródła. Sandra jest wściekła - ma swój plan...

"Na Wspólnej" odc. 4199 - STRESZCZENIE szczegółowe (22 kwietnia)

Łucja przerażona - czy jej mama przeżyje?! Łucja przerażona dzisiejszą operacją mamy - boi się, że Krystyna jej nie przeżyje. Jednak, gdy widzi matkę bez cienia nadziei, stawia siebie i ją do pionu - wszystko musi pójść dobrze! Czy chore serce profesor Agier wytrzyma jej kolejną operację?! Misiek chce odzyskać Andżelę – grozi Szulcom! Andżela ma złe przeczucia – ostrzega Wojtka, że Misiek coś kombinuje. I ma rację - okazuje się, że zniszczono auto Szulca… Ale to tylko przygrywka - Wojtka dopada sam Misiek! Bandzior chce wiedzieć, gdzie jest Andżela. Grozi rodzinie Szulca! Ojciec Wojtka uznaje, że musi uruchomić stare kontakty… Julka coraz bliżej Leona?! Julka nie odbiera telefonów od Kosmy. Chłopak dopada ją przed szkołą i przeprasza za wczorajszą scenę zazdrości. Twierdzi, że jej ufa - z udawanym spokojem patrzy, jak Leon zabiera Julkę na plan teledysku. Dziewczynie wyraźnie podoba się praca z raperem - ich uściski i spojrzenia podczas nagrania wideoklipu wydają się nad wyraz szczere…

"Na Wspólnej" odc. 4200 - STRESZCZENIE szczegółowe (23 kwietnia)

Juliusz obroni rodzinę przed gangsterem?! Szulcowie boją się wyjść z domu, przed którym czeka żądny zemsty facet Andżeli. Tylko Juliusz ma gdzieś Miśka. Wbrew protestom Wojtka wychodzi i spotyka się z… szefem gangstera! Potem spokojnie jedzie po Andżelę - mimo tego, że bandyta go śledzi. Czy ojciec Wojtka zwariował?! Mariusz w rozpaczy a Ola ma pomóc… Alanowi?! Czerski przeżywa koszmar - rzecznik dyscyplinarny odbierze mu prawo wykonywania zawodu! To nie koniec - wkurzony klient Nowiński żąda od niego 5 milionów złotych! Czerski w szale i rozpaczy… Tymczasem Ola ma kolejne telefony z więzienia - Alan informuje ją, że nie żyją jego rodzice. Novak błaga, by Ola zajęła się ich pogrzebem… Jarek ma dość Elizy, a Sylwia Bartka! Jarek ma dość tego, jak Eliza go traktuje - sytuacja jest tak napięta, że dzieci proszą ich, by się pogodzili! Tymczasem Sylwia namawia Bartka, by zerwał relację, która go zatruwa. Kobieta proponuje, by z nią zamieszkał. Wichrowski odziera ją ze złudzeń… Podczas zajęć Sandra chce wyżyć się na Elizie!

Na Wspólnej – prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz polski serial Pytanie 1 z 10 Darek Żbik miał romans z Agnieszką: Prawda Fałsz Następne pytanie