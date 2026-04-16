"Na Wspólnej" coraz bardziej się rozkręca. W kolejnych odcinkach wątek romansu Elizy wejdzie na wyższy poziom - gdy Bergowa postanowi wreszcie porzucić kochanka, by ratować rodzinę, przyłapie ich jej syn, co zapewne skończy się tragicznie. Tymczasem Kalina zacznie podejrzewać, że Kasia z nią pogrywa, a Mariuszowi kompletnie odjedzie... już nie peron, a cały dworzec kolejowy. Rzuci się z pięściami na Alana, a Olę zwyzywa - ta przyzna później, że boi się go równie bardzo, co niegdyś psychopaty Novaka i to by było na tyle z ich związku.

"Na Wspólnej" odc. 4201 - STRESZCZENIE szczegółowe (27 kwietnia)

Ola odwiedza Alana a Czerski ląduje... na komisariacie! Mariusz jest kompletnie bezradny w sprawie pozwu Nowińskiego, który żąda 5 milionów odszkodowania. Ola podpowiada mężowi, by przekonał klienta, że to przecież przez córki stracił firmę. Czerski próbuje powiedzieć to Nowińskiemu ale kompletnie nad sobą nie panuje – rzuca się na niego i... ląduje na komisariacie! Tymczasem Ola przychodzi na widzenie z Alanem w sprawie pogrzebu jego rodziców... Bartek zastąpił Elizie Jarka?! Jarek wyjeżdża w interesach – Eliza nawet nie żegna się z mężem… Tymczasem Sylwia przekonuje Bartka, by przestał myśleć o Bergowej. Wichrowski nie wytrzymuje – oznajmia Sylwii, że zakochał się w Elizie! Po treningu Junior mówi Wichrowskiemu o trudnej sytuacji w domu – trener przekonuje chłopaka, by nie winił się za to, że rodzice się kłócą. Gdy Eliza wraca z pracy, zastaje Bartka z jej dziećmi! Szulcowie bezpieczni – mają w domu… generała wywiadu! Żaneta i Wojtek chcą wiedzieć w jaki sposób Juliusz wpłynął na gangstera, który terroryzował ich rodzinę. Ojciec Szulca wyznaje, że jest… byłym generałem wywiadu, PRL-owskim szpiegiem! Z dawnych czasów pozostało mu wielu wpływowych znajomych. Szulcowie są bezpieczni a pieniądze, które przekazał im bandzior dostaje Andżela – na start w nowe życie...

"Na Wspólnej" odc. 4202 - STRESZCZENIE szczegółowe (28 kwietnia)

Bergowa na dnie?! Eliza chce znowu spotkać się z Bartkiem – jednak nie dociera na randkę, bo dopada ją Sylwia. Rozsierdzona partnerka Wichrowskiego ostro uświadamia Elizie, że jej romans z Bartkiem zniszczy szczęście Juniora i Hani! Bergowa się załamuje… Do rozhisteryzowanej Elizy przychodzi Agata – zabiera do siebie dzieci a zapłakanej przyjaciółce każe podjąć życiową decyzję: wybiera rodzinę, czy kochanka?! Czerski się poddaje a Olę śledzi… Alan! Ola ma dość – po odebraniu męża z komisariatu żąda, by ten poszedł do psychiatry! Nieoczekiwanie pojawia się matka Mariusza – ma dla niego i Oli mnóstwo rad. Zimińska nie wytrzymuje – wychodzi. Mariusz wyznaje mamie szczerze, co się z nim dzieje… Tymczasem Ola i jej synek są obserwowani przez Alana! Klusek zmartwiony ojcem i chory z… pożądania?! Remek bardzo przeżywa wiadomość o chorobie nowotworowej ojca – kłamstwo Jolanty trafiło go w samo serce. Jedzie z Brygidą i Oliwką na wieś odwiedzić rodziców. Rozemocjonowany chłopak wyznaje tacie, że bardzo go kocha – zszokowana matka postanawia wezwać felczera! Ten stwierdza, że Remek jest wyraźnie rozpalony… z pożądania!

PRZECZYTAJ TEŻ: Głośny polski film już do obejrzenia online. Dopiero podbijał kina

"Na Wspólnej" odc. 4203 - STRESZCZENIE szczegółowe (29 kwietnia)

Junior świadkiem zdrady Elizy! Eliza chce rzucić Bartka i uratować swoją rodzinę! Wyznaje Jarkowi, że się pogubiła i zainteresowała kimś – ale kłamie, że nie spała z tym facetem... Kiedy Bergowa przywozi syna na trening, chce się ostatecznie rozmówić się z Bartkiem. Między kochankami dochodzi do emocjonującej rozmowy zakończonej pożegnalnym pocałunkiem. Zazdrosna Sylwia doprowadza do tego, że to wszystko widzi… Junior! Mariusz oszalał?! Ola z tatą jedzie na pogrzeb rodziców Alana – Mariusz aż się trzęsie na myśl o tym. W kancelarii nie może się skupić podczas przygotowań do obrony przed sądem dyscyplinarnym. Nagle żegna Zakościelnego i pędzi na cmentarz. Gdy widzi tam Alana, wpada w szał! Brutalnie nokautuje Novaka a Olę i Zimińskiego ohydnie obraża! Brygida i Remek zrobią wszystko dla ojca a Jolanta dla... jego milionów! Matka Brygidy podczas zabawy z wnuczką odkrywa ukryte w domu Klusków ogromne ilości gotówki. Jolanta jeszcze bardziej stara się przypodobać Bożydarowi... Tymczasem Brygida i Remek decydują, że zamieszkają z rodzicami na jakiś czas – muszą pilnować ojca, by się leczył i przestał pić! Jednak za chwilę wszystko staje na głowie…

"Na Wspólnej" odc. 4204 - STRESZCZENIE szczegółowe (30 kwietnia)

Ola boi się Mariusza tak, jak… Alana! Po tym jak Czerski pobił na cmentarzu Alana i zwyzywał ją, Ola nie wraca do domu – jest kompletnie rozbita i zostaje z synkiem u rodziców. Niespodziewanie nachodzi ją Novak – prosi, by chroniła ich synka przed Mariuszem! Wkrótce Czerski pojawia się u Zimińskich - błaga żonę, żeby wróciła do niego. Obiecuje, że się zmieni. Ola odmawia – boi się go tak, jak kiedyś bała się Alana! Kalina zaczyna czuć, że Kasia gra? Kalina zdaje dziś egzamin adwokacki. Z kwiatami czeka na nią… Łukasz! Kobieta przegania kochanka w ostatniej chwili – bo pojawia się przejęty Tadeusz. Jakiś czas później Kalina spotyka się z Kasią i pyta o jej pozew rozwodowy – chce wiedzieć, czy nie zrezygnowała. Żbikowa zapewnia, że nie. Kalina jest nieufna... Koniec marzeń Honoraty i Romana?! Roman odbiera z komendy kamerę, która zarejestrowała podpalacza jego pensjonatu. Wychodząc, widzi prowadzonego przez policjantów mężczyznę, który zniszczył jego marzenia. Hoffer rzuca się na niego! Roman i Honorata spotykają się z kobietą, od której dzierżawili pensjonat. Są dobrej myśli – spore odszkodowanie pozwoli na jego odbudowę. Kobieta ma jednak swoje problemy i inne plany...

PRZECZYTAJ TEŻ: Takiej śmierci na ekranie jeszcze nie widzieliśmy. Twórcy zdradzili nam kulisy

