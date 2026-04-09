Polka pracowała przy "Dramie" z Zendayą i Pattinsonem. "Z roku na rok jest mi coraz trudniej"

Zosia Mackenzie to polsko-kanadyjska scenografka, która na co dzień mieszka w Toronto, ale jej dzieciństwo i rodzina silnie związane są z Polską. "Moja mama wyjechała z Polski w 1986 roku. Razem z siostrą poleciały do Londynu, a stamtąd do Toronto, gdzie mieszkała moja ciocia. Tam moja mama poznała ojca, który jest Szkotem. Zakochała się w nim, wyszła za mąż i została w Kanadzie na stałe. Choć wcześniej planowała powrót do Polski" - zdradziła. Choć często odwiedzała nasz kraj, głównie ze względu na babcię, przyznaje, że w ostatnich latach coraz trudniej jest jej używać języka polskiego.

Jako dziecko bardzo często latałam do Polski, do Warszawy, do babci. Nawet raz w roku. Z nią zawsze rozmawiałam po polsku. Oprócz Warszawy jeździłyśmy też z mamą do Dębek. Teraz nie mam zbyt wielu okazji używać tego języka. Z roku na rok jest mi coraz trudniej. Mój partner jest anglojęzyczny. I jako ciekawostkę mogę podać, że ostatnio, jak przylatuje do Polski, to ludzie też wolą ze mną rozmawiać po angielsku. Dodam, że już niedługo znów tu przylecę, bo w maju - zapowiedziała.

Zosia Mackenzie to Polka, która podbija Hollywood - i świat muzyki

Artystka przyznaje, że polskie kino stanowi dla niej silną inspirację realnie wpływa na jej estetykę scenograficzną - zwłaszcza filmy z lat 50. i 60., np. "Matka Joanna od aniołów" czy trylogia wojenna Andrzeja Wajdy. Zosia Mackenzie często pracuje przy kinie autorskim, filmach psychologicznych lub surrealistycznych a także produkcjach z mocną, stylizowaną wizualnością.

Spełnia się też jednak muzycznie, działając pod pseudonimem Szaio, a w 2021 roku wydała płytę "Obraz". Gdy jej babcia, Zofia Śmiarowska, poważnie zachorowała, Zosia przyjechała do Polski i zaczęła pisać muzykę, która później trafiła na EPkę. Klip do singla "W Naszym Domu" został nagrany właśnie w starym domu babci na warszawskim Mokotowie, a artystka śpiewa w nim po polsku. "Babcia była dla mnie zawsze bardzo ważna. Świetnie się rozumiałyśmy i lubiłyśmy spędzać ze sobą czas" - przyznała.

Kocham muzykę. I właśnie przygotowuje się do nagrania mojego drugiego krążka, na którym mam zebrany cały materiał […] Pierwsza płyta powstała, gdy moja babcia zachorowała, a ja się nią przez pewien czas opiekowałam. Wtedy muzyka pomogła mi przetrwać trudne momenty. Drugą zadedykuję mojemu ojcu. Zajęłam się nią, gdy zachorował. Muzycznie jest bardzo podobna do pierwszej. Ale myślę, że bardziej dopracowana, ponieważ przy swoim debiutanckim albumie bardzo dużo się nauczyłam. I również będzie szczera i osobista.

Przy jakich filmach pracowała?

Zosia Mackenzie przyznaje, że choć kocha muzykę, jej największą miłością jest scenografia - "Nie mam czasu poświęcić się muzyce, bo jednak praca przy filmach to moje główne zajęcie". Łącznie ma w dorobku ponad 20 filmów jako production designer lub art director. Najgłośniejsze tytuły, przy których pracowała to: " Chodź do tatusia" (2019), "V/H/S/94" (2021), "Podpalaczka" (2022), "Dziewczyna na medal" (2024), "Infinity Pool" (2023) oraz "Dream Scenario" (2023) w reżyserii Kristoffera Borgliego, z którym nakręciła też tegoroczną "Dramę".

"Niespełna trzy lata temu spotkaliśmy się z Krisem na planie "Dream Scenario". Już wtedy zauważyliśmy, że mamy podobną wrażliwość artystyczną i podobną estetykę. Bardzo lubię z nim pracować, bo jest typem reżysera, który potrafi słuchać innych. Ufa swoim współpracownikom i daje im wolną rękę" - przyznała.

Autor: Monolith Films/ Materiały prasowe

Zosia Mackenzie o pracy przy "Dramie" z Zendayą i Robertem Pattinsonem

Jej "prawą ręką" na planie "Dramy" była dekoratorka wnętrz Vanessa Knoll.

W pierwszej kolejności musiałyśmy obejrzeć mnóstwo mieszkań w Bostonie, gdzie toczy się akcja filmu. W końcu wybrałyśmy takie, które wszystkim nam się spodobały (…) Główni bohaterowie to trzydziestolatkowie, którzy są dość zamożni i mają dobry gust. Ich mieszkanie jest umeblowane nowocześnie, ale sporo w nim ciekawych akcentów i bibelotów. Jest urządzone ze smakiem. Na uwagę zasługują też duże okna, które wpuszczają do środka mnóstwo światła. Jest też spora, otwarta przestrzeń salonu i przytulna sypialnia na piętrze - opowiedziała.

Główne role w "Dramie" kreują Zendaya i Robert Pattinson. Zosia Mackenzie bardzo entuzjastycznie wypowiada się o ich współpracy.

Bardzo cieszę się, że w trakcie realizacji filmu miałam okazję pracować z Zendayą. To naprawdę wyjątkowa kobieta i artystka. Plan zdjęciowy to zdecydowanie jej żywioł. Jest chłonna wiedzy. Obserwuje, potrafi słuchać, szybko się uczy i wyciąga wnioski. Pracuje się z nią komfortowo […] Przychodziła na plan zawsze przygotowana, lubiła przegadywać wszystkie sceny i ciekawiło ją wszystko, co związane z produkcją filmu […] To aktorka, która kocha swoją pracę i ma w sobie dużo pasji. I jest kreatywna. Rob natomiast był zachwycony, gdy po raz pierwszy zobaczył mieszkanie, w którym rozgrywała się spora część scen w "Dramie". Bardzo mu się te wnętrza podobały.

"Drama" - o czym opowiada film?

"Drama" jest świeżym i przewortnym spojrzeniem na gatunek komedii romantycznej. W opisie fabuły czytamy: Piękni, zamożni i zakochani. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad „i”. No chyba, że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle.

Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć? A może tu nie ma nic do wybaczania? Może wystarczy zaakceptować fakt, że osoba, z którą chce się spędzić resztę życia jest po prostu kimś zupełnie innym niż nam się wydawało? Gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to może być nawet zabawne. Chyba, że okaże się niebezpieczne.

Mam nadzieję, że ta oryginalna komedia spodoba się polskim widzom. Ostatnio w Los Angeles odbyła się uroczysta premiera i odbiór filmu jest bardzo pozytywny – skwitowała Zosia Macknezie.

W obsadzie znaleźli się również Alana Haim ("Licorice Pizza", "Jedna bitwa po drugiej") i Hailey Gates ("Nieoszlifowane diamenty", "Challengers", "Wielki Marty", "Twin Peaks" - serial). "Drama" trafi po polskich kin już 10 kwietnia.

