Pierwsza miłość, odcinek 4225: Kacper brnie w kłamstwa. Julka i Marysia stają się pionkami w jego grze [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-27 17:47

W 4225. odcinku „Pierwszej miłości” Julka usilnie pragnie spotkać się ze swoim biologicznym ojcem. Marysia decyduje się pomóc dziewczynie w tej sprawie. Kacper, bojąc się konsekwencji, postanawia jednak użyć wszelkich możliwych sposobów, włączając w to kłamstwo o Pawle, by nie dopuścić do spotkania. O szczegółach opowiemy w tekście na podstawie streszczenia środowego odcinka z 27 maja.

Kacper cały czas jest przerażony powrotem Pawła

W 4225. epizodzie „Pierwszej miłości” Julka szczerze wyzna, że ciągle rozmyśla o swoim naturalnym ojcu. Dziewczyna pragnie bliżej poznać Pawła oraz zrekompensować sobie stracone lata. Jej wyznanie głęboko wzruszy Marysię, która dojdzie do wniosku, że córka ma pełne prawo, by z nim porozmawiać. Marysia zapyta więc Kacpra o możliwość zorganizowania takiego spotkania. Jednak dla mężczyzny perspektywa ta okaże się prawdziwym horrorem. Kacper odczuwa paraliżujący lęk przed powrotem Pawła, obawiając się, że może on zrujnować jego dotychczasowe życie i spowodować powrót Marysi do byłego partnera.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

Kłamstwo na temat Pawła ma powstrzymać Julkę przed ich spotkaniem

W zaistniałej sytuacji Kacper zdecyduje się na skrajne posunięcie. Podczas rozmowy z Marysią zmyśli, że konsultował się z terapeutką Pawła. Będzie przekonywał, że były ukochany wciąż boryka się z problemami psychicznymi, a nawet może miewać napady agresji, co czyni kontakt z nim niebezpiecznym dla Julki. Dzięki temu oszustwu Kacprowi uda się opóźnić spotkanie. Niestety, jego manipulacja może szybko ujrzeć światło dzienne. Julka jest zdeterminowana i nie zamierza rezygnować z odnalezienia ojca.

Julka nie odpuści walki o relację z ojcem

Z 4225. odcinka dowiemy się, że Julka nie porzuci marzeń o spotkaniu z Pawłem. Jej determinacja będzie rosła, a wymówki Kacpra zaczną wzbudzać w niej coraz większe podejrzenia. Taka sytuacja może doprowadzić do poważnego kryzysu w związku Marysi i Kacpra. Jeśli na jaw wyjdzie, że mężczyzna uciekł się do manipulacji, to Marysia najpewniej całkowicie straci do niego zaufanie. Sprawa Pawła z pewnością wywoła spore zamieszanie.

Pierwsza miłość, odcinek 4225: Kacper okłamuje Julkę i manipuluje Marysią! Wszystko przez Pawła
Galeria zdjęć 11

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Widzowie mogą śledzić losy bohaterów „Barw szczęścia” od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Premiera najnowszego, 4225. odcinka zaplanowana jest na środę, 27 maja 2026 roku. Dla tych, którzy przegapią telewizyjną emisję, wszystkie bieżące i archiwalne odcinki dostępne są na żądanie na platformie internetowej Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

Wrocław to miasto, w którym toczy się akcja polskiego serialu obyczajowego „Pierwsza miłość”. Skupia się on głównie na perypetiach życiowych Marysi i Pawła, a także ukazuje rodzinne dramaty Kingi, Alana i innych mieszkańców. Pełna zwrotów akcji fabuła dostarcza widzom emocji związanych z miłością, zdradą, a nawet wątkami kryminalnymi i społecznymi. Od 2004 roku produkcja zyskała liczną, wierną publiczność.

Oto niektórzy członkowie obsady „Pierwszej miłości”:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
Sonda
Oglądasz serial Pierwsza miłość?
Streszczenia seriali
pierwsza miłość
Polskie seriale