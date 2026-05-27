Kacper cały czas jest przerażony powrotem Pawła
W 4225. epizodzie „Pierwszej miłości” Julka szczerze wyzna, że ciągle rozmyśla o swoim naturalnym ojcu. Dziewczyna pragnie bliżej poznać Pawła oraz zrekompensować sobie stracone lata. Jej wyznanie głęboko wzruszy Marysię, która dojdzie do wniosku, że córka ma pełne prawo, by z nim porozmawiać. Marysia zapyta więc Kacpra o możliwość zorganizowania takiego spotkania. Jednak dla mężczyzny perspektywa ta okaże się prawdziwym horrorem. Kacper odczuwa paraliżujący lęk przed powrotem Pawła, obawiając się, że może on zrujnować jego dotychczasowe życie i spowodować powrót Marysi do byłego partnera.
Kłamstwo na temat Pawła ma powstrzymać Julkę przed ich spotkaniem
W zaistniałej sytuacji Kacper zdecyduje się na skrajne posunięcie. Podczas rozmowy z Marysią zmyśli, że konsultował się z terapeutką Pawła. Będzie przekonywał, że były ukochany wciąż boryka się z problemami psychicznymi, a nawet może miewać napady agresji, co czyni kontakt z nim niebezpiecznym dla Julki. Dzięki temu oszustwu Kacprowi uda się opóźnić spotkanie. Niestety, jego manipulacja może szybko ujrzeć światło dzienne. Julka jest zdeterminowana i nie zamierza rezygnować z odnalezienia ojca.
Julka nie odpuści walki o relację z ojcem
Z 4225. odcinka dowiemy się, że Julka nie porzuci marzeń o spotkaniu z Pawłem. Jej determinacja będzie rosła, a wymówki Kacpra zaczną wzbudzać w niej coraz większe podejrzenia. Taka sytuacja może doprowadzić do poważnego kryzysu w związku Marysi i Kacpra. Jeśli na jaw wyjdzie, że mężczyzna uciekł się do manipulacji, to Marysia najpewniej całkowicie straci do niego zaufanie. Sprawa Pawła z pewnością wywoła spore zamieszanie.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Widzowie mogą śledzić losy bohaterów „Barw szczęścia” od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Premiera najnowszego, 4225. odcinka zaplanowana jest na środę, 27 maja 2026 roku. Dla tych, którzy przegapią telewizyjną emisję, wszystkie bieżące i archiwalne odcinki dostępne są na żądanie na platformie internetowej Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
Wrocław to miasto, w którym toczy się akcja polskiego serialu obyczajowego „Pierwsza miłość”. Skupia się on głównie na perypetiach życiowych Marysi i Pawła, a także ukazuje rodzinne dramaty Kingi, Alana i innych mieszkańców. Pełna zwrotów akcji fabuła dostarcza widzom emocji związanych z miłością, zdradą, a nawet wątkami kryminalnymi i społecznymi. Od 2004 roku produkcja zyskała liczną, wierną publiczność.
Oto niektórzy członkowie obsady „Pierwszej miłości”:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)