Kacper cały czas jest przerażony powrotem Pawła

W 4225. epizodzie „Pierwszej miłości” Julka szczerze wyzna, że ciągle rozmyśla o swoim naturalnym ojcu. Dziewczyna pragnie bliżej poznać Pawła oraz zrekompensować sobie stracone lata. Jej wyznanie głęboko wzruszy Marysię, która dojdzie do wniosku, że córka ma pełne prawo, by z nim porozmawiać. Marysia zapyta więc Kacpra o możliwość zorganizowania takiego spotkania. Jednak dla mężczyzny perspektywa ta okaże się prawdziwym horrorem. Kacper odczuwa paraliżujący lęk przed powrotem Pawła, obawiając się, że może on zrujnować jego dotychczasowe życie i spowodować powrót Marysi do byłego partnera.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

Kłamstwo na temat Pawła ma powstrzymać Julkę przed ich spotkaniem

W zaistniałej sytuacji Kacper zdecyduje się na skrajne posunięcie. Podczas rozmowy z Marysią zmyśli, że konsultował się z terapeutką Pawła. Będzie przekonywał, że były ukochany wciąż boryka się z problemami psychicznymi, a nawet może miewać napady agresji, co czyni kontakt z nim niebezpiecznym dla Julki. Dzięki temu oszustwu Kacprowi uda się opóźnić spotkanie. Niestety, jego manipulacja może szybko ujrzeć światło dzienne. Julka jest zdeterminowana i nie zamierza rezygnować z odnalezienia ojca.

Julka nie odpuści walki o relację z ojcem

Z 4225. odcinka dowiemy się, że Julka nie porzuci marzeń o spotkaniu z Pawłem. Jej determinacja będzie rosła, a wymówki Kacpra zaczną wzbudzać w niej coraz większe podejrzenia. Taka sytuacja może doprowadzić do poważnego kryzysu w związku Marysi i Kacpra. Jeśli na jaw wyjdzie, że mężczyzna uciekł się do manipulacji, to Marysia najpewniej całkowicie straci do niego zaufanie. Sprawa Pawła z pewnością wywoła spore zamieszanie.

11

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Widzowie mogą śledzić losy bohaterów „Barw szczęścia” od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Premiera najnowszego, 4225. odcinka zaplanowana jest na środę, 27 maja 2026 roku. Dla tych, którzy przegapią telewizyjną emisję, wszystkie bieżące i archiwalne odcinki dostępne są na żądanie na platformie internetowej Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

Wrocław to miasto, w którym toczy się akcja polskiego serialu obyczajowego „Pierwsza miłość”. Skupia się on głównie na perypetiach życiowych Marysi i Pawła, a także ukazuje rodzinne dramaty Kingi, Alana i innych mieszkańców. Pełna zwrotów akcji fabuła dostarcza widzom emocji związanych z miłością, zdradą, a nawet wątkami kryminalnymi i społecznymi. Od 2004 roku produkcja zyskała liczną, wierną publiczność.

Oto niektórzy członkowie obsady „Pierwszej miłości”:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)