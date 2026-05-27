W poprzednim odcinku (398) Abel żądał od Jimeny wyznania prawdy o ciąży, a Virtudes dostała ataku duszności. Lope przeprosił Verę, Salvador zaczął planować symboliczny ślub, a Lorenzo stał się pełnoprawnym wspólnikiem Pelaya i markiza.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 399

Atmosfera w części dla personelu staje się nie do zniesienia, gdy Maria Fernandez, zaślepiona podejrzeniami, otwarcie i bez ogródek oskarża Verę o kradzież tajemniczej gotówki, co wywołuje karczemną awanturę i definitywnie kończy spokój w służbówce.

W tym samym czasie Virtudes uparcie bagatelizuje swój niedawny, groźny atak duszności, twierdząc, że to nic poważnego, jednak przezorna pani Pía nie daje się zwieść i natychmiast wzywa do pałacu medyka. Lekarz po zbadaniu dziewczyny nie znajduje żadnej ukrytej, głębszej przyczyny chorobowej i wysuwa podejrzenie, że była to jedynie gwałtowna reakcja organizmu na silne środki chemiczne używane przy sprzątaniu.

Na pałacowych pokojach Alonso nie potrafi poradzić sobie z dręczącymi go demonami przeszłości i na nowo ucieka w bolesne wspomnienia o swoim tragicznie utraconym synu, co całkowicie odbiera mu chęć do życia i pogłębia kryzys w jego małżeństwie z Cruz.

Jednocześnie bezwzględny hrabia de Ayala konsekwentnie realizuje swój potajemny plan i spędza coraz więcej czasu w towarzystwie niczego nieświadomej Margarity, zręcznie owijając sobie kobietę wokół palca pod pretekstem niewinnego towarzyskiego flirtu.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 399. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 27 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)