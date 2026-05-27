La promesa, odcinek 399: Hrabia Ayala nie odstępuje Margarity na krok. Czy kobieta ulegnie jego urokowi? [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-05-27 17:45

Maria Fernandez traci panowanie nad sobą i publicznie oskarża Verę o kradzież znalezionych pieniędzy, co rodzi potężną nienawiść między dziewczętami. Tymczasem pani Pía, zaniepokojona stanem zdrowia Virtudes, wzywa lekarza, który podejrzewa u służącej ostrą reakcję na środki chemiczne. Na salonach Alonso rozpacza po stracie syna, a Ayala coraz mocniej osacza Margaritę. Odcinek 399. do obejrzenia już w środę, 27 maja. Zachęcamy do czytania streszczeń, w którym rozwijamy poszczególne wątki.

W poprzednim odcinku (398) Abel żądał od Jimeny wyznania prawdy o ciąży, a Virtudes dostała ataku duszności. Lope przeprosił Verę, Salvador zaczął planować symboliczny ślub, a Lorenzo stał się pełnoprawnym wspólnikiem Pelaya i markiza.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 399

Atmosfera w części dla personelu staje się nie do zniesienia, gdy Maria Fernandez, zaślepiona podejrzeniami, otwarcie i bez ogródek oskarża Verę o kradzież tajemniczej gotówki, co wywołuje karczemną awanturę i definitywnie kończy spokój w służbówce.

W tym samym czasie Virtudes uparcie bagatelizuje swój niedawny, groźny atak duszności, twierdząc, że to nic poważnego, jednak przezorna pani Pía nie daje się zwieść i natychmiast wzywa do pałacu medyka. Lekarz po zbadaniu dziewczyny nie znajduje żadnej ukrytej, głębszej przyczyny chorobowej i wysuwa podejrzenie, że była to jedynie gwałtowna reakcja organizmu na silne środki chemiczne używane przy sprzątaniu.

Na pałacowych pokojach Alonso nie potrafi poradzić sobie z dręczącymi go demonami przeszłości i na nowo ucieka w bolesne wspomnienia o swoim tragicznie utraconym synu, co całkowicie odbiera mu chęć do życia i pogłębia kryzys w jego małżeństwie z Cruz.

Jednocześnie bezwzględny hrabia de Ayala konsekwentnie realizuje swój potajemny plan i spędza coraz więcej czasu w towarzystwie niczego nieświadomej Margarity, zręcznie owijając sobie kobietę wokół palca pod pretekstem niewinnego towarzyskiego flirtu.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 399. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 27 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
