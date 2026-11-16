„Barwy szczęścia”: streszczenie odcinka 3446

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-16 8:15

W 3446. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ignacy po hucznym świętowaniu sukcesu odkryje brak prestiżowej statuetki oraz luki w pamięci z ubiegłej nocy. Mężczyzna spróbuje odtworzyć przebieg zdarzeń i zacznie podejrzewać, że spędził ostatnie godziny w towarzystwie Madzi. Tymczasem Broda poczuje ukłucie zazdrości o Anię i zacznie podejrzewać ją o flirt z nowym kurierem. Michał pojawi się nie tylko w restobarze, ale również w kancelarii Natalii.

W poprzednim odcinku Broda postanowił potajemnie przeprowadzić badania DNA, aby raz na zawsze potwierdzić, czy rzeczywiście jest bratem Cezarego. Z kolei Malwina, pod wpływem złośliwego komentarza, straciła pewność siebie i zdecydowała się wydać majątek na zabiegi upiększające, czym wprawiła Hermana w osłupienie. Ignacy przed zbliżającą się galą poprosił Madzię o radę dotyczącą wyboru odważnej stylizacji, a na osiedlu pojawił się nowy kurier, który wzbudził duże zainteresowanie Żabci oraz Natalii. Czego teraz się spodziewać?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3446 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Ignacy obudzi się po hucznym świętowaniu sukcesu, jednak szybko zorientuje się, że ma luki w pamięci i nie ma przy sobie zdobytej statuetki. Bohater spróbuje odtworzyć przebieg ubiegłej nocy i odkryje, że mógł spędzić ten czas w towarzystwie Madzi. W tym samym czasie Broda poczuje ukłucie zazdrości i nabierze podejrzeń, że Ania flirtuje z nowym kurierem Michałem. Chłopak pojawi się nie tylko w restobarze, ale zajrzy też do kancelarii Natalii. Weronika zostanie całkowicie pochłonięta pracą w redakcji. Tymczasem przebywająca w szpitalu matka Błażeja zacznie się martwić, że to przez nią młodzi wciąż się kłócą.

„Barwy szczęścia” odcinek 3446 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 3446. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, emitowany na antenie TVP2 od 2007 roku. Fabuła skupia się na losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami, pokazując ich codzienne zmagania, zawodowe kryzysy i trudne życiowe wybory. Produkcja przedstawia historie przedstawicieli różnych pokoleń, co pozwala widzom odnaleźć w bohaterach cząstkę własnych doświadczeń i emocji. Dzięki autentycznym wątkom oraz dynamicznym zmianom w życiu postaci, serial od lat przyciąga przed telewizory miliony Polaków. W obsadzie produkcji znajdują się tacy aktorzy, jak:

  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
  • Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
  • Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
  • Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
Mężczyzna bez koszulki trzyma białe ubranie obok dwóch kobiet. O losach bohaterów Barw szczęścia przeczytasz na Eska.
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