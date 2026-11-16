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W poprzednim odcinku Broda postanowił potajemnie przeprowadzić badania DNA, aby raz na zawsze potwierdzić, czy rzeczywiście jest bratem Cezarego. Z kolei Malwina, pod wpływem złośliwego komentarza, straciła pewność siebie i zdecydowała się wydać majątek na zabiegi upiększające, czym wprawiła Hermana w osłupienie. Ignacy przed zbliżającą się galą poprosił Madzię o radę dotyczącą wyboru odważnej stylizacji, a na osiedlu pojawił się nowy kurier, który wzbudził duże zainteresowanie Żabci oraz Natalii. Czego teraz się spodziewać?
„Barwy szczęścia” odcinek 3446 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Ignacy obudzi się po hucznym świętowaniu sukcesu, jednak szybko zorientuje się, że ma luki w pamięci i nie ma przy sobie zdobytej statuetki. Bohater spróbuje odtworzyć przebieg ubiegłej nocy i odkryje, że mógł spędzić ten czas w towarzystwie Madzi. W tym samym czasie Broda poczuje ukłucie zazdrości i nabierze podejrzeń, że Ania flirtuje z nowym kurierem Michałem. Chłopak pojawi się nie tylko w restobarze, ale zajrzy też do kancelarii Natalii. Weronika zostanie całkowicie pochłonięta pracą w redakcji. Tymczasem przebywająca w szpitalu matka Błażeja zacznie się martwić, że to przez nią młodzi wciąż się kłócą.
„Barwy szczęścia” odcinek 3446 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy 3446. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, emitowany na antenie TVP2 od 2007 roku. Fabuła skupia się na losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami, pokazując ich codzienne zmagania, zawodowe kryzysy i trudne życiowe wybory. Produkcja przedstawia historie przedstawicieli różnych pokoleń, co pozwala widzom odnaleźć w bohaterach cząstkę własnych doświadczeń i emocji. Dzięki autentycznym wątkom oraz dynamicznym zmianom w życiu postaci, serial od lat przyciąga przed telewizory miliony Polaków. W obsadzie produkcji znajdują się tacy aktorzy, jak:
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
- Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
- Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
- Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)