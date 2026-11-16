W poprzednim odcinku Broda postanowił potajemnie przeprowadzić badania DNA, aby raz na zawsze potwierdzić, czy rzeczywiście jest bratem Cezarego. Z kolei Malwina, pod wpływem złośliwego komentarza, straciła pewność siebie i zdecydowała się wydać majątek na zabiegi upiększające, czym wprawiła Hermana w osłupienie. Ignacy przed zbliżającą się galą poprosił Madzię o radę dotyczącą wyboru odważnej stylizacji, a na osiedlu pojawił się nowy kurier, który wzbudził duże zainteresowanie Żabci oraz Natalii. Czego teraz się spodziewać?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3446 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Ignacy obudzi się po hucznym świętowaniu sukcesu, jednak szybko zorientuje się, że ma luki w pamięci i nie ma przy sobie zdobytej statuetki. Bohater spróbuje odtworzyć przebieg ubiegłej nocy i odkryje, że mógł spędzić ten czas w towarzystwie Madzi. W tym samym czasie Broda poczuje ukłucie zazdrości i nabierze podejrzeń, że Ania flirtuje z nowym kurierem Michałem. Chłopak pojawi się nie tylko w restobarze, ale zajrzy też do kancelarii Natalii. Weronika zostanie całkowicie pochłonięta pracą w redakcji. Tymczasem przebywająca w szpitalu matka Błażeja zacznie się martwić, że to przez nią młodzi wciąż się kłócą.

„Barwy szczęścia” odcinek 3446 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 3446. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, emitowany na antenie TVP2 od 2007 roku. Fabuła skupia się na losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami, pokazując ich codzienne zmagania, zawodowe kryzysy i trudne życiowe wybory. Produkcja przedstawia historie przedstawicieli różnych pokoleń, co pozwala widzom odnaleźć w bohaterach cząstkę własnych doświadczeń i emocji. Dzięki autentycznym wątkom oraz dynamicznym zmianom w życiu postaci, serial od lat przyciąga przed telewizory miliony Polaków. W obsadzie produkcji znajdują się tacy aktorzy, jak:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)