Na Wspólnej, odcinek 4309. Jagoda zniknie bez śladu, a Kacper odkryje przerażającą prawdę

"Na Wspólnej", odcinek 4309. Kacper straci kontakt z Jagodą i prosi o pomoc Weronikę

W nadchodzącym, 4309 odcinku "Na Wspólnej" Kacper zorientuje się, że Jagoda całkowicie przestała się do niego odzywać. Młoda Kalska zignoruje wszystkie połączenia oraz wiadomości tekstowe, co wyda się chłopakowi bardzo nietypowe, biorąc pod uwagę ich dotychczasowe dobre relacje. Prawdziwy niepokój wzbudzi w nim jednak fakt, że dziewczyna nagle zniknie także z mediów społecznościowych. Świadomy tego, jak nieobliczalny potrafi być jej ojciec, Kacper natychmiast zaalarmuje swoją matkę, która wcześniej angażowała się w pomoc tej rodzinie.

Warto przypomnieć, że sama Weronika ograniczyła wizyty u Kalskich po tym, jak Greg zagroził jej śmiercią, a Ewelina zdecydowała się pozostać z córką pod jednym dachem z oprawcą. Mimo to w 4309 odcinku "Na Wspólnej" brak jakiegokolwiek kontaktu z Jagodą skłoni Roztocką do natychmiastowego działania i zignorowania własnego bezpieczeństwa. Prawniczka doskonale będzie pamiętała bowiem, że nastolatka sprzeciwiała się decyzji matki i wspólnie z nią namawiała Ewelinę do porzucenia domowego tyrana.

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Weronika odkryje zniknięcie Kalskich w 4309 odcinku "Na Wspólnej"

Gdy w 4309 odcinku "Na Wspólnej" Weronika pojawi się przed posesją Kalskich, zastanie zamknięte drzwi. Szybko okaże się jednak, że domownicy wcale się przed nią nie ukrywają, lecz po prostu zniknęli. Zaniepokojona Roztocka zacznie wypytywać o rodzinę okoliczne sąsiadki, od których usłyszy, że Greg wspólnie z Eweliną oraz Jagodą niespodziewanie wyjechali z domu.

W rzeczywistości w 4309 odcinku "Na Wspólnej" obiecane przez Grega wymarzone wakacje okażą się pułapką, a mężczyzna wywiezie kobiety do starej chaty na odludziu. Odizoluje je tam od świata i pozbawi kontaktu z otoczeniem, aby nikt, a w szczególności Weronika, nie zdołał ich namierzyć. W pewnym momencie Jagodzie uda się jednak przechwycić telefon i wysłać Kacprowi błagalną wiadomość z informacją o tym, że ojciec przetrzymuje je siłą.

"Na Wspólnej", odcinek 4309. Roztoccy zgłoszą porwanie Tadeusiakowi

W obliczu takich doniesień w 4309 odcinku "Na Wspólnej" Weronika oraz Kacper nie będą zamierzali czekać z założonymi rękami. Oboje błyskawicznie udadzą się na komisariat policji, aby o całym zajściu poinformować Roberta (Dariusz Wnuk), który już wcześniej wspierał ich w tej sprawie. Przerażeni Roztoccy przekażą funkcjonariuszowi dramatyczną wiadomość od Jagody oraz dokładną lokalizację miejsca, w którym Kalski będzie więził żonę i córkę.

Akcja ratunkowa rozwinie się już w 4310 odcinku "Na Wspólnej", kiedy to Weronika i Robert wyruszą bezpośrednio pod wskazany adres. Prawniczka postanowi jednak nie narażać Kacpra na niebezpieczeństwo i zostawi syna pod opieką Lwa, uznając, że chłopak wykazał się już wystarczającą odwagą. Po pożegnaniu z nastolatkiem Roztocka, wspólnie z Tadeusiakiem, ruszą na ratunek uwięzionym kobietom.

Kiedy oglądać 4309 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Telewizyjna premiera 4309 odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się we wtorek, 10 listopada 2026 roku, o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.