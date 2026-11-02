"M jak miłość", odcinek 1954. Nowa bohaterka zniszczy karierę Kamy na zlecenie Domańskiej

"M jak miłość", odcinek 1954. Elżbieta Domańska nasyła Lilkę na salon Kamy

W 1954. odcinku serialu "M jak miłość" w obsadzie pojawi się zupełnie nowa postać, którą Elżbieta Domańska wykorzysta do złożenia sądowego pozwu przeciwko Kamie. Była przełożona Marcina uknuje tę bezwzględną intrygę wyłącznie po to, aby zaatakować rywalkę i całkowicie złamać jej zawodową karierę.

Pani prezes w 1954. odcinku "M jak miłość" postanowi wysłać do zakładu Kamy znajomą swojej przyjaciółki Klary (Aleksandra Kisio). Stanie się to chwilę po tym, jak Lilka pożali się obu kobietom na bardzo drogiego i znanego stylistę fryzur, który kompletnie zniszczył jej włosy.

„Pamiętasz tego znanego fryzjera, o którym ci mówiłam? Marcelego?” – rzuci kobieta do Klary i Elżbiety, wpadając na nie przed butikiem w trakcie zakupów.

„Sama zamierzałam do niego pójść...” – odpowie znajoma.

„Nie, tylko nie to! Patrz jak drań mnie wczoraj urządził! Musiał coś źle zrobić z farbą. Włosy wychodzą mi garściami. Do tego dostałam jakiejś wysypki. Wszystko mnie piecze! Poszłam do tego dziada, żeby złożyć reklamację! Facet się do niczego nie przyznaje! Wyrzucił mnie z salonu!” – wyżali się poszkodowana klientka.

„Ale to nie możesz mu odpuścić! Musisz z nim pójść do sądu! Ja ci dam namiary na super prawniczkę...” – poradzi jej od razu Klara.

„Dzięki, ale na super prawników to ja już się spłukałam w trakcie rozwodu...” – westchnie zrezygnowana Lilka.

„A może poszłaby pani z nami na kawę i razem byśmy znalazły jakieś rozwiązanie? Ja już nawet mam pewien pomysł” – wtrąci się Domańska, która szybko dojdzie do wniosku, że dramatyczna wizyta Lilki u fryzjera jest doskonałym pretekstem do uderzenia w Kamę.

Tym sposobem w 1954. odcinku "M jak miłość" przebiegła Elżbieta natychmiast ułoży plan zemsty na Chodakowskim. Kobieta nie może mu darować tego, że Marcin odrzucił nie tylko jej zaloty, ale także propozycję miliona złotych w zamian za spełnienie jej marzenia o wspólnym dziecku.

Podejrzana wizyta Lilki w salonie Kamy w 1954. odcinku "M jak miłość"

Jeszcze tego samego dnia w 1954. odcinku "M jak miłość" podstawiona przez Elżbietę kobieta przekroczy próg salonu Kamy, prosząc jedynie o podcięcie końcówek. Udając zwyczajną klientkę, Lilka po kryjomu zrobi zdjęcia wnętrza lokalu, swojej fryzury oraz samej właścicielki, by zebrać dowody potrzebne do sfabrykowania oskarżenia.

"M jak miłość". Domańska żąda od Lilki pozwu sądowego przeciwko Kamie

Kolejnymi krokami w tej sprawie zajmie się już sama Domańska, która skontaktuje Lilkę ze swoim prawnikiem i zadeklaruje pełne sfinansowanie procesu sądowego. W zamian za pomoc postawi kobiecie tylko jeden warunek, jakim będzie oficjalne pozwanie Kamy.

„Co o tym myślisz?” – zwróci się z pytaniem do przyjaciółki Elżbieta.

„Po pierwsze, że jesteś geniuszem. Geniuszem zła... A po drugie, jak to dobrze, że to nie mój facet wpadł ci w oko” – skomentuje Klara po wysłuchaniu wszystkich szczegółów tego planu.

„Obiecuję, że twojego zostawię w spokoju. Tylko najpierw sobie jakiegoś znajdź...” – zakpi z koleżanki Domańska.

„Ciekawa jestem, na ile prawnicy wycenią straty? I jak szybko ta pożal się boże fryzjerka straci swoje klientki. Chodakowski chyba będzie teraz potrzebował sporo kasy, żeby wyprowadzić z kłopotów swoją żonę” – dorzuci po chwili Klara.

Właśnie od tych wydarzeń w 1954. odcinku "M jak miłość" rozpoczną się poważne kłopoty Kamy, która już kolejnego dnia natknie się w sieci na negatywne komentarze rzekomej klientki. Żona Marcina nie będzie świadoma, że za tym internetowym atakiem stoi nasłana przez Domańską Lilka.

Kiedy oglądać 1954. odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Emisja 1954. odcinka serialu "M jak miłość" została zaplanowana na wtorek, 3 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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