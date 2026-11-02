"M jak miłość", odcinek 1956: Basia zniszczy samochód kochanki ojca i wyląduje na policji

Zemsta Basi na Joannie w 1956 odcinku „M jak miłość”. Artur wraca do kochanki

W nadchodzącym 1956 odcinku „M jak miłość” uczucie między Arturem a Joanną wybuchnie ze zdwojoną siłą, co ostatecznie uświadomi Basi, że jej rodzice nigdy do siebie nie wrócą. Choć Marysia ponownie zamieszka w rodzinnym domu w Grabinie, będzie już całkowicie pewna konieczności przeprowadzenia rozwodu z niewiernym małżonkiem. Kobieta utwierdziła się w tej trudnej decyzji po tym, jak wcześniej zwróciła mężowi obrączkę i jasno zakomunikowała wygaśnięcie ich miłości.

Rozstanie Rogowskich w 1956 odcinku „M jak miłość” najmocniej uderzy w Basię, która początkowo zrobi wszystko, aby znów połączyć zwaśnionych rodziców. Jej plany pokrzyżuje jednak podsłuchana rozmowa Artura z kochanką, z której wyniknie, że mężczyzna definitywnie skreślił swoje małżeństwo i nie planuje powrotu do żony. Taki obrót spraw idealnie wpisze się w oczekiwania Joanny, która z otwartymi ramionami przyjmie lekarza z powrotem.

Basia na komisariacie w 1956 odcinku „M jak miłość”. Porysowała samochód Joanny

Pogrążona w rozpaczy nastolatka w 1956 odcinku „M jak miłość” nie zapanuje nad emocjami i postanowi zemścić się na nowej partnerce ojca, rysując jej samochód. Ten akt wandalizmu szybko pociągnie za sobą poważne konsekwencje, ponieważ złapana na gorącym uczynku Rogowska wyląduje na komisariacie w Lipnicy. Wezwany na miejsce Artur usłyszy od funkcjonariuszki Natalki (Dominika Suchecka), że wybryk jego córki widzieli postronni świadkowie, którzy natychmiast zaalarmowali patrol policji.

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Czy Joanna zażąda odszkodowania od Basi w 1956 odcinku „M jak miłość”?

Wizyta na komendzie w 1956 odcinku „M jak miłość” przyniesie kolejne napięcia, gdyż Artur stanie tam twarzą w twarz z Joanną. Policjantka Natalia poinformuje Dobrzańską, że poszkodowana właścicielka pojazdu ma pełne prawo złożyć oficjalną skargę na Basię oraz domagać się odszkodowania za zniszczone mienie. Decyzja kochanki lekarza pozostaje otwarta. Kobieta może bezwzględnie pogrążyć nastolatkę i pokazać swoją siłę, albo wycofać zarzuty, licząc na wdzięczność dziewczyny oraz stopniowe zaakceptowanie jej nowego związku z Rogowskim.

Niezależnie od wybranego scenariusza, w tej sytuacji ostateczna decyzja spocznie wyłącznie w rękach Joanny, a konsekwencje jej wyboru dotkną także samego Artura.

Kiedy oglądać 1956 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Premierową emisję 1956 odcinka serialu „M jak miłość” zaplanowano na wtorek, 10 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.