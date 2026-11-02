La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 515: Księżna dowie się o romansie Very! Dziewczyna będzie miała kłopot

Księżna odkryje związek Very i Lopego w 515. odcinku „La Promesy”

W 486. odcinku Vera wyznała Lopemu, że jest córką księżnej de Carril. Później matka dziewczyny próbowała nakłonić ją do powrotu, ale Vera nie chciała nawet o tym myśleć. Teraz Vera i Lope będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji. W 515. odcinku „La Promesy” księżna de Carril dowie się, że jej córka jest związana z kucharzem! To ważna chwila dla Very, ponieważ związek z pracownikiem pałacu w jej rodzinie oznacza mezalians, na który matka z pewnością nie przystanie.

Curro obieca Martinie, że przeprosi Julię w 515. odcinku „La Promesy”

W ostatnich odcinkach Julia wielokrotnie wracała do tematu wojny, co wywoływało złość Curra. W 514. odcinku mężczyzna zażądał, by przestała poruszać ten temat. Teraz Curro podejmie decyzję, która może pomóc mu uporządkować relacje z Julią. Obieca Martinie, że przeprosi jej przyjaciółkę. Czy Julia przyjmie jego przeprosiny i czy obietnica złożona Martinie wystarczy, by zakończyć konflikt.

Catalina i Pelayo wrócą z przyjęcia zadowoleni w 515. odcinku „La Promesy”

W 512. odcinku Catalina zgodziła się pójść z Pelayem na przyjęcie zaręczynowe jego przyjaciela. W 514. odcinku para wyjechała na wydarzenie mimo sprzeciwu Cruz. Teraz Catalina i Pelayo będą mieli powody do zadowolenia. W 515. odcinku wrócą z przyjęcia w dobrych nastrojach. Ich wspólne wyjście jest kolejnym krokiem w odbudowywaniu relacji, które w ostatnich tygodniach przechodziły poważny kryzys.

Salvador zaskoczy Maríę w 515. odcinku „La Promesy”

W 499. odcinku Jana i Candela niepokoiły się, że María i Salvador nie okazują entuzjazmu związanego z planowanym ślubem. W 515. odcinku serialu Salvador odwoła spotkanie z Maríą, ale prześle jej czekoladki. Czy słodki upominek wystarczy, by María nie poczuła się zawiedziona?

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 515. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 515. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 6 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

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