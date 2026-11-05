Na Wspólnej, odcinek 4307: Weronika zaprosi dawną miłość Lwa na kolację. To spotkanie to będzie porażką [ZDJĘCIA]

„Na Wspólnej”, odcinek 4307. Weronika Roztocka i Oriana Warska zetrą się na wspólnej kolacji

Kłopoty Lwa zaczęły się już w 4304. odcinku „Na Wspólnej”, kiedy dyrektorka odebrała mu możliwość poprowadzenia pokazowej operacji i przekazała to zadanie jego byłej partnerce. W kolejnym, 4305. epizodzie, Nalepa z wyraźną niechęcią musiał asystować Warskiej przy stole operacyjnym. Po zakończonym sukcesem zabiegu szefowa placówki poinformowała o zatrudnieniu Oriany na stałe, co załamało lekarza i skłoniło go do wyznania Weronice prawdy o dawnej relacji z nową koleżanką z pracy. W 4307. odcinku Roztocka weźmie sprawy w swoje ręce i zorganizuje kolację z udziałem rywalki. Wydarzenie przybierze jednak zupełnie inny obrót, niż zakładano, a zamiast kulturalnej pogawędki panie zaczną przerzucać się złośliwymi uwagami. Gęstniejąca z minuty na minutę atmosfera przy stole sprawi, że gospodyni błyskawicznie pożałuje inicjatywy ugoszczenia byłej ukochanej swojego partnera.

„Na Wspólnej”, odcinek 4307. Lew Nalepa powalczy z Orianą o fotel wicedyrektora szpitala

Równolegle w życiu zawodowym Lwa pojawi się szansa na awans, gdyż dyrektorka zaproponuje mu objęcie posady swojego zastępcy. Choć początkowo chirurg nie będzie przekonany do tego pomysłu, szybko zmieni zdanie na wieść o tym, że Oriana także zamierza ubiegać się o stanowisko wicedyrektorki. Ta informacja zmobilizuje Nalepę do oficjalnego zgłoszenia swojej kandydatury i podjęcia otwartej walki o fotel w zarządzie. W ten sposób kobieta z jego przeszłości nie tylko wprowadzi zamęt w jego życiu osobistym, ale stanie się też bezpośrednią rywalką na gruncie zawodowym. Wydarzenia z 4307. odcinka „Na Wspólnej”, zarówno te rozgrywające się podczas kolacji u Weroniki, jak i na szpitalnych korytarzach, wyraźnie udowodnią, że stała obecność Oriany mocno skomplikuje losy głównych bohaterów.

„Na Wspólnej”, odcinek 4307. Kiedy i gdzie oglądać nowy epizod w TVN oraz online?

Produkcja „Na Wspólnej” od lat cieszy się niesłabnącą popularnością jako jeden z najdłużej nadawanych polskich seriali, a nowe odsłony historii można śledzić od poniedziałku do czwartku w stacji TVN. Premierową emisję 4307. odcinka „Na Wspólnej” zaplanowano na czwartek, 5 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Widzowie preferujący oglądanie w sieci znajdą ten epizod także na platformie streamingowej Player.

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