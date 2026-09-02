Na Wspólnej, odcinek 4276: Bar Zięby pójdzie pod młotek? Zdybicka ma już plan, ale nagle wkroczy Dorota

Zdybicka chce sprzedać bar w 4276. odcinku serialu "Na Wspólnej"

W 4276. epizodzie popularnej produkcji TVN Ilona Zdybicka (Anna Samusionek) podejmie drastyczny krok, który może na zawsze pogrzebać dziedzictwo Ziębów. Kobieta zamierza dobić targu z bankiem i ostatecznie pozbyć się lokalu. Ta kontrowersyjna decyzja natychmiast mobilizuje do działania Honoratę (Aleksandra Konieczna), Romana (Waldemar Obłoza) i Michała (Robert Kudelski). Rodzina nie wyobraża sobie utraty tego legendarnego miejsca i wspólnymi siłami spróbuje zablokować niekorzystną transakcję ratując biznes z tradycjami.

Włodek traci nadzieję na ocalenie lokalu w 4276. odcinku "Na Wspólnej"

Kluczowe dla całej awantury okaże się nastawienie Włodka. Zięba otwarcie wyzna bliskim, że bez ukochanej Marii prowadzenie biznesu straciło dla niego jakikolwiek sens. Odejście żony diametralnie zmieniło jego podejście do życia, a wizja pożegnania się z barem to dla niego kolejny potężny cios. Warto przypomnieć, że podczas uroczystości pogrzebowych w 4268. odcinku u boku seniora pojawiła się Dorota. To właśnie ona przekazała wdowcowi perły zmarłej, które wcześniej odnalazła na pokładzie samolotu.

Dorota rusza na ratunek Ziębom w 4276. odcinku "Na Wspólnej"

Gdy widmo utraty lokalu staje się coraz bardziej realne, na horyzoncie znowu pojawia się nowa znajoma Włodka. Dorota zjawia się w barze z konkretnym zamiarem uratowania rodzinnego dorobku. Jej ogromna determinacja i bezinteresowna chęć pomocy stają się dla załamanego Zięby niezwykle ważnym oparciem. Dzięki temu niespodziewanemu wsparciu senior rodu zyska motywację, aby jeszcze raz na chłodno przemyśleć kwestię przyszłości kultowego miejsca na mapie ulicy Wspólnej.

Kiedy emisja 4276. odcinka serialu "Na Wspólnej"?

Fani produkcji będą mogli śledzić te pełne napięcia wydarzenia już wkrótce. Premiera 4276. odcinka "Na Wspólnej" odbędzie się w poniedziałek, 14 września 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Tradycyjnie, najnowszy epizod trafi również do katalogu platformy streamingowej Player, gdzie widzowie mogą nadrabiać zaległości w dowolnym momencie.

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