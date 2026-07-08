Na Wspólnej, odcinek 4246: Monika odkryje prawdę o chorobie matki Fiony i gorzko pożałuje tego co powiedziała

W życiu rodziny Cieślików panuje coraz większy zamęt po ostatnich wydarzeniach, w których Paula niemal zginęła przez niesłuszne oskarżenia o hejt. Rodzice Kajetana desperacko szukają prawdziwego winowajcy. Ich śledztwo naprowadza ich na trop matki Fiony. Damian i Monika odkrywają, że kobieta oszukiwała darczyńców, przywłaszczając sobie pieniądze ze zbiórki charytatywnej. Rozwścieczona Monika postanawia ostro zareagować i skonfrontować się z Fioną. Jednak w trakcie rozmowy wychodzą na jaw nowe informacje, które diametralnie zmieniają jej punkt widzenia.

Dramatyczne wyznanie Fiony uderza w Monikę Cieślik

W 4246. odcinku „Na Wspólnej” Cieślikowie będą wstrząśnięci prawdą o sytuacji Fiony. Młoda dziewczyna, zmuszona do zwierzeń, wyjawi, że jej matka zmaga się z poważnym schorzeniem – chorobą afektywną dwubiegunową. Zrozpaczona nastolatka zostanie sama ze swoimi problemami, a jej przyszłość stanie pod znakiem zapytania.

Te rewelacje wywołają u Moniki potężne wyrzuty sumienia. Uświadomi sobie, że jej brutalny atak na Fionę był błędem i że niesłusznie oskarżała ją o współudział w oszustwach matki. Zrozumie, że dziewczyna jest w rzeczywistości ofiarą działań własnej matki, a jej reakcja podyktowana strachem o własne dziecko była przedwczesna i krzywdząca.

Sławek prześwietla przeszłość matki Fiony

Sprawą rzekomych oszustw zajmą się też odpowiednie służby. Policjant Sławek Dziedzic postanowi dokładnie zbadać życiorys matki Fiony. Jego dochodzenie przyniesie kolejne, szokujące informacje o kobiecie, która – jak się okaże – już w przeszłości miała konflikty z prawem.

Funkcjonariusz dowie się, że przywłaszczenie pieniędzy ze zbiórki to tylko jedna z wielu przewinień oskarżonej. Czy to odkrycie, w połączeniu z informacją o chorobie psychicznej matki Fiony, pomoże ostatecznie uniewinnić Paulę i inne niewinnie oskarżone osoby? Widzowie dowiedzą się tego już niedługo.

Gdzie obejrzeć 4246. odcinek "Na Wspólnej"?

Widzowie z niecierpliwością czekają, by dowiedzieć się, jak Cieślikowie zareagują na chorobę matki Fiony i czy wyciągną pomocną dłoń do osamotnionej nastolatki. Emisja 4246. odcinka „Na Wspólnej” zaplanowana jest na środę, 15 lipca, o 20:15 w TVN.

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