Na Wspólnej, odcinek 4256: Zaskakujący finał internetowej znajomości. Ula i Wojtek na randce

Na Wspólnej odcinek 4256: Wojtek ponownie podszyje się pod Juliusza na forum jazzowym

Wojtek znów zdecyduje się na oszustwo, logując się na forum jako swój ojciec w 4256. epizodzie "Na Wspólnej". Dowie się, że relacja Juliusza nie przetrwała, chociaż powód tego fiaska pozostanie tajemnicą – Kwiatkowski nie zechce się zwierzać. Szulc dostrzeże jednak, jak głęboko ojciec przeżywa ten zawód miłosny. Załamany Juliusz zacznie odmawiać leczenia, lecz Wojtkowi ostatecznie uda się go odwieść od tej drastycznej decyzji.

Młodszy mężczyzna postanowi drążyć temat i odkryć tożsamość tajemniczej Krystyny w nadchodzącym, 4256. odcinku serialu. Gdy z profilu kobiety nadejdzie nowa wiadomość, Wojtek nie tylko odpisze, ale zaproponuje spotkanie, na które rozmówczyni wyrazi zgodę. Zaskakujące będzie to, że zamiast Agier, na randce pojawi się Ula.

Spotkanie w "Barze u Ziębów" – Ula i Wojtek zszokowani swoim widokiem w 4256 odcinku Na Wspólnej

Dlaczego Ula pojawi się zamiast Krystyny? Seniorka poprosi ją o usunięcie konta po tym, jak zorientuje się, że została oszukana przez szpitalnego Janusza, który ma żonę (o czym doniesie jej Juliusz). Jednak Agier nie zorientuje się, że to Kwiatkowski był jej internetowym znajomym. Ula, pragnąc zdemaskować prawdziwego Janusza, zdecyduje się pójść na umówioną randkę w 4256. odcinku "Na Wspólnej".

Obie strony doznają ogromnego szoku podczas spotkania u Ziębów w 4256. epizodzie "Na Wspólnej". Wojtek zobaczy Ulę – córkę Kamila (Kazimierz Mazur), partnera Łucji (Magdalena Kaczmarek), której matką jest Krystyna. Hofferówna z kolei zorientuje się, kim jest Wojtek, wiedząc, że to syn Kwiatkowskiego (widywała ich razem). Juliusza zapamiętała ze sprzeczki z Agier, do której doszło na dziedzińcu.

Czy Hofferówna i Szulc doprowadzą do zgody Krystyny i Juliusza w 4257 odcinku Na Wspólnej?

Działania Wojtka spotkają się z gniewną reakcją Juliusza w 4256. odcinku "Na Wspólnej". Kwiatkowski wścieknie się na syna, dowiadując się o podszywaniu się pod niego w sieci. Emocje nieco opadną, gdy w "Barze u Ziębów" Juliusz niespodziewanie wpadnie na prawdziwą Krystynę. Przypadkowe spotkanie stanie się szansą na poprawę ich napiętych relacji.

Już w szpitalu Agier zmieni nastawienie do Kwiatkowskiego po tym, jak dowie się o jego obronie Andżeli (Joanna Opozda) przed bandytami. Kolejne losowe spotkanie w 4257. odcinku "Na Wspólnej" może być kluczowe. Czy bohaterowie odnajdą drogę do siebie w realnym świecie? Tego widzowie dowiedzą się w zbliżających się odcinkach.

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