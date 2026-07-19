M jak miłość. Zaskakujący zwrot akcji! Mateusz w końcu z Majką?

Majka kontra Bogna: Która zdobędzie Mateusza w "M jak miłość"?

Po przerwie wakacyjnej w „M jak miłość” miłosne perypetie Mateusza znów znajdą się w centrum uwagi. Sytuacja ulegnie zmianie, gdy Majka, po narodzinach syna Tomka (Chris Cugowski), dojdzie do wniosku, że jej obecny związek nie ma racji bytu, a uczucia do partnera wygasły. Wówczas jej drogi z powrotem przetną się z zakochanym w niej Mostowiakiem, który zdążył już zainteresować się Bogną, lecz w głębi duszy nadal będzie kochać Majkę.

Nowe odcinki „M jak miłość” przyniosą żołnierzom kolejne wyzwania, które mocno ich ze sobą zżyją. Będą czuć się doskonale w swoim towarzystwie, co nie umknie uwadze Bogny. Zdeterminowana dziewczyna nie będzie zamierzała się poddawać i z pewnością zawalczy o Mateusza. Czy jednak ostatecznie to Majka wyjdzie z tego starcia zwycięsko?

"M jak miłość": Ślub Natalki, a na nim... Mateusz i Majka!

W ostatnich dniach ekipa serialu pracowała nad scenami ze ślubu Natalki i Adama, w których nie mogło zabraknąć Mateusza. Na planie zdjęciowym zauważono także jego przyjaciela, Janka (Jakub Sirko), który, mimo braku wcześniejszej znajomości z parą młodą, zdaje się już być częścią rodziny Mostowiaków, na co szczególnie przychylnie patrzy Barbara (Teresa Lipowska).

Podobny los spotkał Majkę, do której słabość Mateusza jest tajemnicą poliszynela, a seniorka rodu zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego jej obecność na uroczystości zaślubin Natalki i Adama w nowych odcinkach „M jak miłość” wydaje się naturalna. Sama Matylda Giegżno pochwaliła się w mediach społecznościowych ujęciami z planu, na których prezentuje elegancką kreację.

Mateusz i Majka w końcu będą razem w nowym sezonie „M jak miłość” po wakacjach?

Fani serialu zastanawiają się, w jakim charakterze Majka pojawi się na weselu. Będzie tam jedynie jako gość, podobnie jak Janek, czy może oficjalnie zaprezentuje się jako partnerka Mateusza? Warto zauważyć, że na horyzoncie brakuje Bogny, która wcześniej towarzyszyła mu na ślubie Michała (Tomasz Rożniatowski) i Eweliny (Anna Jarosik) za sprawą ingerencji przyjaciela.

Czy to oznacza, że w nowych odcinkach „M jak miłość” to Majka zajmie u boku Mateusza miejsce osoby towarzyszącej? Czy ich relacja przerodzi się w coś poważniejszego i studenci WAT-u stworzą wreszcie parę? Widzowie wkrótce się o tym przekonają!