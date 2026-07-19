Turniej WTA w Atenach. Zobacz kto triumfował w finale

Kolejny sukces czeskiej tenisistki

Barbora Krejcikova pokonała w finale rozstawioną z numerem czwartym Greczynkę Marię Sakkari. Spotkanie zakończyło się wynikiem 7:6 (7-5), 6:3 dla zawodniczki z Czech. To dziewiąty tytuł w karierze 32. w światowym rankingu Krejcikovej, która dzięki tej wygranej awansuje o sześć pozycji w najnowszym zestawieniu.

Największymi dotychczasowymi osiągnięciami czeskiej zawodniczki są dwa zwycięstwa w turniejach wielkoszlemowych. Triumfowała ona we French Open w 2021 roku oraz na trawiastych kortach Wimbledonu w 2024 roku.

Jak poradziły sobie pozostałe zawodniczki?

Dla Marii Sakkari był to pierwszy finał od marca 2024 roku. Greczynka ma na swoim koncie zaledwie dwa wygrane turnieje, a na zdobycie trofeum czeka od września 2023 roku, kiedy to okazała się najlepsza w zawodach rozgrywanych w Guadalajarze. Czeszka poprawiła bilans bezpośrednich spotkań z Sakkari na 4-0.

W zawodach w stolicy Grecji brały udział również polskie akcenty. Niestety, już w pierwszej rundzie z turniejem singlowym pożegnała się rozstawiona z „ósemką” Magda Linette. Z kolei w grze podwójnej Katarzyna Piter, występująca w parze z Eudice Chong z Hongkongu, dotarła do półfinału, w którym musiała uznać wyższość rywalek.