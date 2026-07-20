MŚ 2026. Bezbramkowy finał Hiszpania - Argentyna. Będzie dogrywka?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-20 0:15

Finał piłkarskich mistrzostw świata MŚ 2026 przynosi wielkie emocje. Po 90 minutach spotkania Hiszpania remisuje z Argentyną 0:0, co oznacza dogrywkę w starciu na stadionie w East Rutherford. Obrońcy tytułu, zawodnicy MŚ 2026 Argentyna, kończyli regulaminowy czas w osłabieniu.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Zabłocona noga piłkarza szykującego się do kopnięcia brudnej piłki na boisku.

Emocje w East Rutherford

Regulaminowy czas finałowego starcia piłkarskich mistrzostw świata przyniósł sporo walki, ale mało bramek. Mecz Hiszpania - Argentyna zakończył się wynikiem 0:0 po 90 minutach, co oznacza konieczność rozegrania dogrywki. Spotkanie przyciągnęło na trybuny 80 663 widzów, a głównym arbitrem jest Słoweniec Slavko Vincić.

Obrońcy tytułu z Ameryki Południowej będą musieli radzić sobie w osłabieniu. Enzo Fernandez otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę w doliczonym czasie gry (90+3). Utrudnia to sytuację Argentyńczyków przed decydującą fazą meczu o najważniejsze trofeum.

Kary indywidualne w finale

Sędzia nie oszczędzał piłkarzy, często sięgając do kieszonki. Żółtymi kartkami zostali ukarani reprezentanci Argentyny: Lisandro Martinez, wspomniany Enzo Fernandez, Cristian Romero oraz Leandro Paredes. Agresywna gra poskutkowała kartkowym żniwem dla obrońców tytułu.

Teraz przed obydwiema drużynami dodatkowe 30 minut rywalizacji na stadionie w East Rutherford pod Nowym Jorkiem. Brak rozstrzygnięcia w regulaminowym czasie sprawia, że szanse na złoty medal pozostają sprawą otwartą, choć Hiszpanie zyskali przewagę jednego zawodnika na boisku.