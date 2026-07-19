Mariusz dowie się o kłamstwach Kasi w "M jak miłość"? Wkroczy w związek Jakuba i Martyny

Kasia ukrywa tajemnice przed mężem. Kolejne zdrady w „M jak miłość”

Po przerwie wakacyjnej Kasia wciąż będzie zatajać przed Mariuszem fakt, że Zosia to jego córka, a nie Jakuba. Utrzymanie tego sekretu w „M jak miłość” będzie możliwe dzięki uległości wobec Sowińskiego. Kochankowie nawiążą romans, co zapewni Kasi milczenie Aleksandra, by prawda nie wyszła na jaw zarówno przed byłym, jak i obecnym partnerem.

Szantażysta nie zadowoli się jednak jednorazowym zbliżeniem. W nowych odcinkach Sowiński zacznie wymagać od lekarki znacznie więcej. Oprócz kolejnych spotkań, zażąda jej pomocy w uknuciu intrygi przeciwko zaprzyjaźnionej rodzinie Chodakowskich. Sanocka, chcąc za wszelką cenę ukryć prawdę o dziecku i swoich zdradach, zgodzi się na te poświęcenia. Czy mimo to jej sekrety ujrzą światło dzienne?

Mariusz wkroczy w życie Martyny i Jakuba w nowych odcinkach „M jak miłość”

Mateusz Mosiewicz, odtwórca roli Mariusza, opublikował w mediach społecznościowych ujęcia z planu najnowszych odcinków „M jak miłość”. Na zdjęciach widać go w towarzystwie Krzysztofa Kwiatkowskiego i Magdaleny Turczeniewicz, a wszyscy troje są uśmiechnięci. Sielanka na fotografiach nie odzwierciedla jednak losów ich serialowych bohaterów. Pojawienie się Sanockiego w domu Karskiego, gdzie przebywa też Wysocka, to nie będzie tylko zwykła wizyta.

W nowym sezonie serialu TVP uczucie między Martyną a Jakubem wyraźnie przybierze na sile. Lekarka przestanie uciekać przed miłością, przekonując się, że oboje darzą się głębokim i prawdziwym uczuciem. Wysocka zrozumie, że nie jest tylko chwilowym pocieszeniem czy zastępstwem po Kasi. Niespodziewanie w tej rozwijającej się relacji pojawi się Mariusz.

Czy Sanocki odbije Karskiemu kolejną kobietę? Zwroty akcji w „M jak miłość”

Nadchodzące odcinki „M jak miłość” przyniosą pytanie o to, czy Sanocki przejrzy na oczy i pozna prawdę o żonie. Odkrycie kłamstwa o dziecku i zdrad w trakcie małżeństwa może popchnąć architekta do radykalnych kroków. Istnieje prawdopodobieństwo, że Mariusz opuści Kasię i zacznie interesować się nową kobietą Karskiego, która również jest lekarką.

Czy powtórzy się sytuacja z przeszłości, a Mariusz ponownie wyjdzie obronną ręką, co sugeruje podpis pod jego zdjęciem na Instagramie? Uczucia Martyny do Jakuba mogą jednak zablokować plany Sanockiego. Czy to Karski z Wysocką będą triumfować, zostawiając Mariusza z niczym? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe epizody.

– Zgadnijcie, kto się najlepiej bawił robiąc te zdjęcia?😁 #zabawanaplanie