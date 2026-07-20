Finał MŚ 2026 Hiszpania - Argentyna. Kto został bohaterem dogrywki?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-20 0:15

Reprezentacja Hiszpanii objęła prowadzenie z Argentyną w trwającym w East Rutherford finale MŚ 2026. Ten finał MŚ 2026 obfituje w wielkie emocje, a obrońcy tytułu muszą radzić sobie na boisku w osłabieniu po czerwonej kartce.

Nogi piłkarzy walczących o piłkę na murawie. O emocjonującym finale MŚ 2026 przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Zbliżenie na nogi dwóch piłkarzy walczących o piłkę na trawiastym boisku podczas meczu.

Emocje w decydującym starciu turnieju

Podczas spotkania w East Rutherford pod Nowym Jorkiem kibice są świadkami zaciętego widowiska. Reprezentacja Hiszpanii prowadzi z Argentyną 1:0 po decydującej akcji przeprowadzonej w pierwszej połowie dogrywki.

W 106. minucie na listę strzelców wpisał się Ferran Torres. Zdobyta przez niego bramka mocno przybliża europejską drużynę do końcowego triumfu w całych mistrzostwach świata.

Z jakimi problemami zmagają się Argentyńczycy?

Obrońcy tytułu muszą walczyć o odrobienie strat w dziesiątkę. W doliczonym czasie drugiej połowy czerwoną kartkę obejrzał Enzo Fernandez, który musiał opuścić murawę po drugiej żółtej kartce.

Spotkanie finałowe sędziuje Słoweniec Slavko Vincić. Na trybunach amerykańskiego stadionu zasiadło 80 663 widzów, którzy z zapartym tchem obserwują zmagania najlepszych piłkarzy globu.