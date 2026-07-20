Hiszpania po 16 latach znów na szczycie. Złoty gol w dogrywce pogrążył Argentynę

Reprezentacja Hiszpanii została mistrzem świata podczas turnieju w 2026 roku, pokonując Argentyńczyków 1:0. Po zaciętym spotkaniu rozstrzygniętym dopiero w dogrywce, Hiszpanie mogli świętować swój drugi puchar w historii.

W 107. minucie meczu bramkę na wagę triumfu zdobył Ferran Torres. Przeciwnicy grali wówczas w dziesiątkę z powodu czerwonej kartki, a hiszpański zawodnik zyskał status bohatera narodowego.

Finał obfitował w wiele niezapomnianych momentów, zarówno tych sportowych, jak i pozaboiskowych, w tym obecność znanych osobistości oraz wystąpienie Toma Cruise'a.

Decydujący strzał w 107. minucie. Ferran Torres zapewnił Hiszpanom wygraną

Podstawowy czas gry na stadionie w New Jersey zakończył się bezbramkowym remisem, oferując kibicom prawdziwy pokaz taktycznych umiejętności i twardej walki. Po 90 minutach sędzia Slavko Vincić odgwizdał przerwę przed dogrywką przy wyniku 0:0. W doliczonym czasie gry doszło do kluczowego zdarzenia, gdy Enzo Fernandez ujrzał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić murawę. Oznaczało to, że broniący tytułu Argentyńczycy przystąpili do dogrywki w osłabieniu.

Kluczowy moment nadszedł w 107. minucie spotkania. Ferran Torres znalazł się w odpowiednim miejscu w polu karnym i precyzyjnie umieścił piłkę w siatce, pokonując Emiliano Martineza. Ta sytuacja wprawiła w ogromną euforię sympatyków z Hiszpanii, a jednocześnie zrujnowała nadzieje argentyńskich graczy. Osłabiona drużyna z Ameryki Południowej nie zdołała odrobić strat. Wynik 1:0 utrzymał się do końcowego gwizdka, dając Hiszpanom upragniony tytuł po szesnastu latach przerwy.

Gwiazdy na trybunach finału. Przemówienie Toma Cruise'a

Oprawa meczu finałowego była na najwyższym poziomie i obfitowała w występy znanych artystów. Przed pierwszym gwizdkiem hymn Stanów Zjednoczonych wykonała Jennifer Hudson, a swój koncert dał Robbie Williams. Ceremonia wniesienia trofeum należała do piłkarskich legend – Andresa Iniesty oraz Mario Kempesa. Wśród zaskakujących elementów programu znalazło się również przemówienie hollywoodzkiego aktora, Toma Cruise'a.

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