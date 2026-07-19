MŚ U-17 koszykarek. Kto wywalczył złoty medal turnieju?

Kluczowe role liderek w finale

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych odniosła zwycięstwo nad Hiszpanią z wynikiem 82:73 w wielkim finale turnieju. Spotkanie było dość wyrównane, a poszczególne kwarty kończyły się rezultatami 27:23, 14:16, 20:19 oraz 21:15. Koszykarki USA po raz siódmy w historii sięgnęły po najcenniejsze trofeum w tej kategorii wiekowej. Trzecie miejsce na podium w Brnie zajęła Australia, która zdołała pokonać Kanadę 64:57.

Najlepiej punktującą zawodniczką w amerykańskiej kadrze była Micah Ojo, zdobywczyni 20 oczek. Ważny wkład w końcowy sukces miała również Nation Williams, która zanotowała w finale double-double, zapisując na swoim koncie 10 punktów oraz 10 zbiórek. W szeregach pokonanej reprezentacji Hiszpanii mocno wyróżniała się rozgrywająca Isabel Hernandez, kończąc ten mecz z dorobkiem 28 punktów, ośmiu przechwytów oraz po cztery asysty i zbiórki.

Jak wygląda historia światowego czempionatu?

Złoty medal dla reprezentacji USA to siódme takie osiągnięcie w zaledwie ośmiu dotychczasowych edycjach tych zawodów. Pierwsze mistrzostwa świata koszykarek do lat 17 zostały zorganizowane w 2010 roku we Francji. Turnieje w tej kategorii wiekowej tradycyjnie odbywają się w cyklu dwuletnim, pozwalając na rozwój najmłodszych talentów. Jedynym wyjątkiem w kalendarzu był rok 2020, kiedy to zmagania odwołano ze względu na globalną pandemię.

Dominacja amerykańskiego zespołu w młodzieżowych rozgrywkach jest niezwykle wyraźna na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Koszykarki Stanów Zjednoczonych tylko raz w historii nie zdołały awansować do decydującego starcia. Miało to miejsce podczas turnieju rozgrywanego w Hiszpanii w 2016 roku, kiedy to Amerykanki ostatecznie wywalczyły brąz. Triumf w czeskim Brnie stanowi powrót reprezentacji USA na sam szczyt zestawienia.