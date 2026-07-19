Wayne Rooney nie owijał w bawełnę. Ostro ocenił show w przerwie finału mundialu

Finał mistrzostw świata 2026 uświetnił występ wielkich gwiazd muzyki pop, w tym Madonny i Justina Biebera. Większość komentatorów była zachwycona tym historycznym widowiskiem, uznając je za nowy poziom w organizacji takich imprez.

Zupełnie odmienne zdanie miał Wayne Rooney. Słynny angielski piłkarz na antenie telewizji BBC bardzo ostro skrytykował ten muzyczny przerywnik. Jego wypowiedź zawierała nawet niecenzuralne słowo.

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Wiele osób było zszokowanych słowami byłego zawodnika, ponieważ jego brutalna szczerość mocno odbiegała od ogólnego zachwytu nad występem gwiazd. Warto sprawdzić, co dokładnie wywołało takie poruszenie wśród widzów stacji.

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Rooney ocenia finałowy występ: "To było gó**o"

Większość telewizyjnych ekspertów rozpływała się nad oprawą artystyczną finału, jednak w BBC sytuacja wyglądała inaczej. Kiedy zapytano o opinię Wayne'a Rooneya, ten nie zamierzał bawić się w polityczną poprawność i przedstawił swój punkt widzenia bardzo dosadnie, co zresztą często robił już w trakcie swojej sportowej kariery.

Komentarz byłej gwiazdy Manchesteru United był krótki i niezwykle dosadny. Podczas gdy świat podziwiał rozmach widowiska, Anglik podsumował je w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób.

„Lubię wielu z tych artystów, ale uznałem, że to było gó**o…”

Słowa te wywołały początkowo konsternację w studiu, która po chwili przerodziła się w nerwowy śmiech obecnych tam osób. Rooney kompletnie nie przejął się tą reakcją i pokazał, że artystyczne show w ogóle nie przypadło mu do gustu. Prawdopodobnie wyraził na głos to, co pomyślało również wielu tradycyjnych kibiców piłkarskich.

Muzyczne show na MŚ z udziałem m.in. Shakiry

Ocena Anglika drastycznie różni się od opinii powielanych w mediach społecznościowych i oficjalnych przekazach. Występ w przerwie meczu trwał 11 minut i był niezwykłym wydarzeniem. Gianni Infantino, szef FIFA, nazwał miejsce występu gwiazd muzyki pop „największą sceną wszech czasów”.

Wydarzenie z udziałem Madonny, Shakiry, Justina Biebera oraz zespołu Coldplay miało zrewolucjonizować oprawę finałów piłkarskich mistrzostw świata. Widowisko pełne świateł, pirotechniki i największych przebojów (z gościnnym udziałem bohaterów "Muppet Show") miało być atrakcją dla miliardów ludzi. Choć większość była pod ogromnym wrażeniem, to Wayne Rooney pozostał niewzruszony, udowadniając, że w futbolu najważniejsza jest dla niego sama gra, a nie towarzyszące jej efekty specjalne.