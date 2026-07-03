M jak miłość. Artur złamie dane słowo i pobiegnie do kochanki. Znów okłamie Marysię

Artur nie oprze się kochance w nowych odcinkach "M jak miłość"

W 1937. epizodzie „M jak miłość” po letniej przerwie, jak donosi portal swiatseriali.interia.pl, Artur sprzeniewierzy się obietnicy złożonej Agnes (Amanda Mincewicz). Rogowski aż dwa razy zobaczy się z Joanną. Choć pierwsze spotkanie będzie dziełem przypadku – dojdzie do niego w przychodni w Gródku, gdzie lekarz przyjedzie złożyć wypowiedzenie (to tam pracę znajdzie Dobrzańska) – drugie odbędzie się już z pełną premedytacją.

Początkowo po wakacjach Rogowski będzie próbował wytrwać w swoim postanowieniu i zerwać kontakty z kochanką. Kiedy zobaczy ją po raz pierwszy, wcale do niej nie podejdzie i powstrzyma emocje. Ta postawa jednak nie potrwa długo.

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Joanna zagra na emocjach Rogowskiego w nowym sezonie "M jak miłość"

W 1937. odcinku telenoweli odrzucona Joanna tak łatwo nie odpuści. Zrozpaczona i zdesperowana Dobrzańska wyśle do ukochanego pełną bólu wiadomość, chcąc wzbudzić w nim współczucie. Kiedy to nie przyniesie efektu, zacznie go usilnie prosić o jedno, ostatnie pożegnalne spotkanie.

Te błagania ostatecznie przełamią opór Artura. Rogowski z pełną świadomością złamie słowo dane wcześniej swojej córce i zdecyduje się na spotkanie z kobietą, do której wciąż będzie czuł słabość. Chociaż wcześniej dla ratowania relacji z żoną zgodzi się na wspólny spacer, ostatecznie to dla kochanki zrezygnuje z planów z Marysią.

Kolejne wymówki Artura dla Marysi w "M jak miłość" po wakacjach

Decydując się na spotkanie z Joanną w 1937. odcinku „M jak miłość”, Artur oczywiście zatai ten fakt przed prawowitą małżonką. Rogowski wymyśli na poczekaniu nową historyjkę – poinformuje żonę, że muszą odwołać upragniony przez nią spacer, ponieważ niespodziewanie wypadnie mu pilna wizyta u pacjenta.

- Kochanie, tak mi przykro, ale nici z naszego spaceru. Mam pilną wizytę domową u pana Szulika. Nie mogłem odmówić…

Naiwna Marysia wykaże zrozumienie i w ogóle nie poczuje złości na męża. Zaproponuje mu nawet podwiezienie samochodem, ale Artur oczywiście odmówi, bo inaczej jego plan ległby w gruzach. Rogowski szybko odpowie kolejnym kłamstwem.

- Nie, dzięki, poradzę sobie.

Roztargniony Artur zdemaskuje się w 1937. odcinku "M jak miłość"?

Podczas tego zdarzenia w nowym odcinku „M jak miłość” Artur będzie tak zestresowany i rozkojarzony, że omal nie wyda swojego sekretu. Wychodząc na rzekomą wizytę domową, zapomni zabrać niezbędnego atrybutu lekarza – torby z wyposażeniem medycznym. Czujna Marysia natychmiast wychwyci ten szczegół.

- Torba… Nie wziąłeś torby lekarskiej.

Sytuacja w 1937. odcinku serialu zmusi Rogowskiego do szybkiego myślenia. Na szczęście dla niego, Marysia już wcześniej będzie niepokoiła się o stan psychiczny męża, dopatrując się u niego pierwszych objawów depresji z powodu jego zamknięcia w sobie i przygnębienia. To da mu idealną podkładkę pod kolejne wykręty.

- No widzisz, co się ze mną dzieje…

Czy to wystarczy, by uśpić czujność Rogowskiej na stałe? A może tym razem ziarenko niepewności w końcu zakiełkuje w jej głowie? Widzowie dowiedzą się tego z nowych odcinków produkcji!