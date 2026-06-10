"Na Wspólnej" odc. 4233. Roman kradnie dziecko! Wybuchnie straszna afera

NN
2026-06-10 12:56

"Na Wspólnej" z kolejnym absurdalnym, acz jakże dramatycznym wątkiem. W 4233. odcinku (emisja 23 czerwca) Julka (Maja Oświecińska) wciąż będzie odstawiać numery i omal nie przyprawi Igora (Jakub Wesołowski) o zawał, ale koronę królowej (a raczej króla) dramatu ukradnie jej jednak Roman (Waldemar Obłoza). Zresztą Hoffer ukradnie nie tylko koronę, ale też... dziecko jakiejś biednej kobiety.

Na Wspólnej odc. 4233. Roman kradnie dziecko! Wybuchnie straszna afera

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Autor: Tomasz Urbanek/TVN/ Materiały prasowe x-news

Roman Hoffer (Waldemar Obłoza) to obok Oli kiedyś Zimińskiej, teraz Czerskiej (Marta Wierzbicka) postać z najbardziej kolorowym życiorysem w "Na Wspólnej". Na przestrzeni lat zaliczył już masę kuriozalnych dramatów, w tym akcję z zakonnicami i prostytutkami, teraz zaś dokona kradzieży i to nie byle jakiej, bo omyłkowo ukradnie komuś dziecko. Szczegóły poniżej.

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"Na Wspólnej" odc. 4233. Roman kradnie dziecko

W 4233. odcinku "Na Wspólnej" Roman i Honorata (Aleksandra Konieczna) wreszcie staną na nogi po tym, jak w pożarze stracili cały dorobek swojego życia. Włodek (Mieczysław Hryniewicz) wyjdzie do Marii (świętej pamięci Bożena Dykiel) i zostawi im pod opieką bar. Hofferowie będą spełniać się w tej roli, szczęśliwi, że mają się czym zająć i czują się potrzebni. Co więcej, Marta (Joanna Jabłczyńska) powierzy im też opiekę nad swoim synkiem i Roman jako dumny dziadek pójdzie odebrać malucha z przedszkola.

Znacie te memy o nieogarniętym ojcu, który idzie odebrać dziecko i za nic nie potrafi dojść do tego, które jest jego? Otóż okazuje się, że scenarzyści "Na Wspólnej" też je widzieli i uznali, że to doskonały pomysł na wątek w serialu. Gdy Roman będzie z dumą spacerował z Tymkiem po Wspólnej, Edward (Edward Jędruch) z przerażeniem uświadomi mu, że chłopiec w wózku to przecież nie jego wnuk. Hoffer w te pędy wróci do przedszkola, ale drama rozkręci się już na całego. Matka "ukradzionego" chłopca dostanie spazmów i postanowi wezwać policję (w sumie trudno mieć do niej o to pretensje). Więcej szczegółów z 4233. odcinka "Na Wspólnej" znajdziecie w streszczeniu poniżej.

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"Na Wspólnej", odc. 4231 - streszczenie (emisja 23 czerwca)

Roman… kradnie cudze dziecko?! Hofferowie są w żywiole - czują się potrzebni prowadząc bar Marii. Roman pomaga również przy wnuku - idzie odebrać synka Marty z klubu malucha. Gdy na Wspólnej Edward widzi Hoffera z wózkiem, z przerażeniem stwierdza, że to nie Tymek! Dziadkowie biegną, by odkręcić pomyłkę. Przed klubem malucha spotykają kobietę, która - widząc, że mają jej synka - chce wzywać policję! Leon znowu daje Julce narkotyki! Anka nie chce rozmawiać z Igorem – jest rozgoryczona, bo ukochany uwierzył w kłamstwa Julki o tym, że znowu truje Jasia. Córka Nowaka płacze - robi z siebie ofiarę. Później przychodzi do Leona i narzeka na rodzinę - chłopak daje jej na poprawę nastroju... narkotyki! Michał zazdrosny o Brygidę, a Remek... na tropie złodzieja! Michała i Lucy zaczepia matka Brygidy. Chwali się planami hucznego wesela córki i jej wyjątkowym narzeczonym - bogatym i młodym! Brzozowski natychmiast traci humor - jest zazdrosny?! Widzi to Lucy… Tymczasem Remek znajduje w mieszkaniu Brygidy złotą bransoletę, skradzioną z willi Klusków!

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