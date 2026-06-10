"Na Wspólnej" odc. 4233. Roman kradnie dziecko! Wybuchnie straszna afera

Roman Hoffer (Waldemar Obłoza) to obok Oli kiedyś Zimińskiej, teraz Czerskiej (Marta Wierzbicka) postać z najbardziej kolorowym życiorysem w "Na Wspólnej". Na przestrzeni lat zaliczył już masę kuriozalnych dramatów, w tym akcję z zakonnicami i prostytutkami, teraz zaś dokona kradzieży i to nie byle jakiej, bo omyłkowo ukradnie komuś dziecko. Szczegóły poniżej.

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"Na Wspólnej" odc. 4233. Roman kradnie dziecko

W 4233. odcinku "Na Wspólnej" Roman i Honorata (Aleksandra Konieczna) wreszcie staną na nogi po tym, jak w pożarze stracili cały dorobek swojego życia. Włodek (Mieczysław Hryniewicz) wyjdzie do Marii (świętej pamięci Bożena Dykiel) i zostawi im pod opieką bar. Hofferowie będą spełniać się w tej roli, szczęśliwi, że mają się czym zająć i czują się potrzebni. Co więcej, Marta (Joanna Jabłczyńska) powierzy im też opiekę nad swoim synkiem i Roman jako dumny dziadek pójdzie odebrać malucha z przedszkola.

Znacie te memy o nieogarniętym ojcu, który idzie odebrać dziecko i za nic nie potrafi dojść do tego, które jest jego? Otóż okazuje się, że scenarzyści "Na Wspólnej" też je widzieli i uznali, że to doskonały pomysł na wątek w serialu. Gdy Roman będzie z dumą spacerował z Tymkiem po Wspólnej, Edward (Edward Jędruch) z przerażeniem uświadomi mu, że chłopiec w wózku to przecież nie jego wnuk. Hoffer w te pędy wróci do przedszkola, ale drama rozkręci się już na całego. Matka "ukradzionego" chłopca dostanie spazmów i postanowi wezwać policję (w sumie trudno mieć do niej o to pretensje). Więcej szczegółów z 4233. odcinka "Na Wspólnej" znajdziecie w streszczeniu poniżej.

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"Na Wspólnej", odc. 4231 - streszczenie (emisja 23 czerwca)

Roman… kradnie cudze dziecko?! Hofferowie są w żywiole - czują się potrzebni prowadząc bar Marii. Roman pomaga również przy wnuku - idzie odebrać synka Marty z klubu malucha. Gdy na Wspólnej Edward widzi Hoffera z wózkiem, z przerażeniem stwierdza, że to nie Tymek! Dziadkowie biegną, by odkręcić pomyłkę. Przed klubem malucha spotykają kobietę, która - widząc, że mają jej synka - chce wzywać policję! Leon znowu daje Julce narkotyki! Anka nie chce rozmawiać z Igorem – jest rozgoryczona, bo ukochany uwierzył w kłamstwa Julki o tym, że znowu truje Jasia. Córka Nowaka płacze - robi z siebie ofiarę. Później przychodzi do Leona i narzeka na rodzinę - chłopak daje jej na poprawę nastroju... narkotyki! Michał zazdrosny o Brygidę, a Remek... na tropie złodzieja! Michała i Lucy zaczepia matka Brygidy. Chwali się planami hucznego wesela córki i jej wyjątkowym narzeczonym - bogatym i młodym! Brzozowski natychmiast traci humor - jest zazdrosny?! Widzi to Lucy… Tymczasem Remek znajduje w mieszkaniu Brygidy złotą bransoletę, skradzioną z willi Klusków!

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