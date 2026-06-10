Daniel Olbrychski wchodzi do obsady serialu "Ranczo". Zastąpi zmarłego Franciszka Pieczkę

Nowy sezon serialu "Ranczo". Daniel Olbrychski zastąpi zmarłego Franciszka Pieczkę

Minęła dekada, odkąd wyemitowano finałowe odcinki hitowej produkcji. W tym czasie realia mieszkańców Wilkowyj uległy diametralnej transformacji, co ma bezpośredni związek z odejściem dwóch filarów obsady. Widzowie nie zobaczą już na ekranie postaci granych przez Pawła Królikowskiego oraz Franciszka Pieczkę, a popularna ławeczka przed sklepem zyska nowego bywalca.

Maciej Strzembosz, odpowiedzialny za produkcję, gościł w programie informacyjnym "19.30", gdzie zdradził kluczowe szczegóły nadchodzącej odsłony. O ile zmarły Kusy nie doczeka się swojego następcy przy boku Lucy, w którą wciela się Ilona Ostrowska, o tyle zwolnione miejsce po Stachu Japyczu zostanie zagospodarowane. W jedenastym sezonie do znanej ekipy z ławeczki, czyli Solejuka, Hadziuka i Pietrka, dołączy świeża postać odgrywana przez Daniela Olbrychskiego.

„Tak jak kiedyś Leona Niemczyka zastąpił Franciszek Pieczka, tak teraz zastąpi go Daniel Olbrychski” – przekazał producent na antenie, zaznaczając równocześnie, że będzie to niezwykle trudne zadanie aktorskie.

Wciąż zagadką pozostaje dokładny profil bohatera, którego sportretuje wybitny artysta. Przypomnijmy, że mąż Michałowej pojawił się w drugiej serii, krótko przed śmiercią swojego starszego brata Jana. Choć od urodzenia związany z Wilkowyjami, po rodzinnym konflikcie opuścił wieś na trzy dekady.

Na ten moment ekipa realizująca serial trzyma w tajemnicy informację o ewentualnych więzach krwi nowego bohatera z rodziną Japyczów. Kolejne fakty na temat scenariusza powinny ujrzeć światło dzienne wkrótce.

Andrzej Seweryn i inne nowe twarze w jedenastym sezonie serialu "Ranczo"

Oprócz wspomnianego Daniela Olbrychskiego, na ekranie zagoszczą także inni cenieni artyści. Jednym z nich będzie wybitny aktor Andrzej Seweryn. Ponadto produkcja wprowadzi dorosłą już córkę Lucy i Kusego, czyli Dorotkę, w którą wcieli się Karolina Ludwiniak. Partnerować jej na planie zdjęciowym będzie Maciej Tomaszewski, co stanowi sporą niespodziankę dla wielbicieli formatu.

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Mimo wielu nowości w obsadzie nie zabraknie znanych i lubianych gwiazd z poprzednich lat. Na pewno swoje kultowe kreacje powtórzą między innymi Cezary Żak oraz Artur Barciś. Obok nich ponownie wystąpią Ilona Ostrowska jako Lucy, Katarzyna Żak grająca Solejukową, a także Marta Lipińska w roli Michałowej. Swój udział w nagraniach potwierdzili również Jacek Kawalec, Violetta Arlak, Piotr Ligienza, Magdalena Kuta, Bartłomiej Kasprzykowski, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Emilia Komarnicka, Arkadiusz Nader oraz Magdalena Waligórska.